Веригата за потребителска техника "Технополис" се е присъединила към Сдружението за модерна търговия

Веригата за потребителска техника "Технополис" се присъедини към Сдружението за модерна търговия (СМТ), съобщават от сдружението.

"Присъединяването на "Технополис" към Сдружението за модерна търговия е важен знак за единство и отговорност в бранша, който идва в период, белязан от важни трансформации и предизвикателства пред търговията", коментира изпълнителният директор на СМТ Николай Вълканов. "Силният екип и богатият опит на компанията ще бъдат ценен принос към нашата обща цел. Заедно ще работим за по-добра и предвидима бизнес среда в България", добави той.

"За нас присъединяването към Сдружението за модерна търговия е логична стъпка в посока на по-тясно сътрудничество с останалите компании в сектора. Вярваме, че чрез обединение на усилията можем да допринесем за устойчивото развитие на търговията в България и да създадем още по-добри условия както за бизнеса, така и за потребителите", отбеляза Божидар Колев, съсобственик на "Технополис" и управляващ директор на "Видеолукс Холдинг". "Радвам се, че ще може да споделим нашия опит и експертиза, за да работим заедно за прозрачна, иновативна и конкурентна търговска среда", каза още Колев.

"Технополис" има мрежа от 35 хипермаркета в 26 града в страната, с над 1900 служители. Освен фокуса върху бизнеса, компанията подкрепя социални и културни инициативи, прилага енергийно ефективни решения за намаляване на екологичния си отпечатък.

От основаването си през 2010 г. СМТ обединява едни от най-големите търговски вериги с близо 1000 търговски обекта и близо 22 000 служители в цялата страна. Членовете му са компании в сферата на търговията с бързооборотни стоки, бяла и черна техника, лекарствени и дрогерийни продукти, строителни материали и оборудване.