Подробно търсене

Треньорът на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд вярва, че тимът му може да нанесе първа загуба на Байерн

Христо Бонински
Треньорът на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд вярва, че тимът му може да нанесе първа загуба на Байерн
Треньорът на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд вярва, че тимът му може да нанесе първа загуба на Байерн
Снимка: AP Photo/Martin Meissner
Леверкузен,  
31.10.2025 14:40
 (БТА)

Байер Леверкузен ще влезе в дербито срещу Байерн Мюнхен в събота с увереност, като тимът не е толкова впечатлен от победната серия на баварците, предаде ДПА.

"Отиваме в Мюнхен, за да изиграем голям мач. Готови сме да направим топ представяне, което ни трябва, за да постигнем резултат", каза треньорът на Леверкузен Каспер Хюлманд на пресконференция в петък. Той е убеден, че отборът му може да стане първият, който побеждава Байерн през сезона. Тимът от Мюнхен спечели първите си 14 срещи във всички турнири, което е рекорд в Топ 5 на първенствата в Европа.

"Нито един отбор не е непобедим. Никога не влизам в мачовете с мисълта, че съперникът е непобедим. Мисля, че винаги можем да спечелим", каза датчанинът.

Байер Леверкузен имаше труден старт на сезона, след като загуби ключови играчи, като Флориан Вирц, Гранит Джака и защитника Йонатан Та, както и треньора Шаби Алонсо. Но тимът успя да намери най-добрата си форма при Хюлманд, въпреки загубата от ПСЖ с 2:7 в Шампионската лига преди седмица. С новия треньор Леверкузен загуби точки в Бундеслигата само при равенството с Борусия Мьонхенгладбах - 1:1. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:53 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация