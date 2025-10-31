Треньорът на Байер Леверкузен Каспер Хюлманд вярва, че тимът му може да нанесе първа загуба на Байерн

Байер Леверкузен ще влезе в дербито срещу Байерн Мюнхен в събота с увереност, като тимът не е толкова впечатлен от победната серия на баварците, предаде ДПА.

"Отиваме в Мюнхен, за да изиграем голям мач. Готови сме да направим топ представяне, което ни трябва, за да постигнем резултат", каза треньорът на Леверкузен Каспер Хюлманд на пресконференция в петък. Той е убеден, че отборът му може да стане първият, който побеждава Байерн през сезона. Тимът от Мюнхен спечели първите си 14 срещи във всички турнири, което е рекорд в Топ 5 на първенствата в Европа.

"Нито един отбор не е непобедим. Никога не влизам в мачовете с мисълта, че съперникът е непобедим. Мисля, че винаги можем да спечелим", каза датчанинът.

Байер Леверкузен имаше труден старт на сезона, след като загуби ключови играчи, като Флориан Вирц, Гранит Джака и защитника Йонатан Та, както и треньора Шаби Алонсо. Но тимът успя да намери най-добрата си форма при Хюлманд, въпреки загубата от ПСЖ с 2:7 в Шампионската лига преди седмица. С новия треньор Леверкузен загуби точки в Бундеслигата само при равенството с Борусия Мьонхенгладбах - 1:1.