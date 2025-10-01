Подробно търсене

Левски е моят дом, тук съм израснал, каза Симеон Николов

Ивайло Георгиев
София,  
01.10.2025 18:07
 (БТА)

Разпределителят на световните вицешампиони във волейбола Симеон Николов бе един от юношите на Левски, които бяха чествани в "синия" клуб днес.

"Това е моят дом, тук съм израснал. Треньорите на Левски са в основата на това какъв играч съм днес. Радвам се, че те оценяват този труд и организираха този празник", бяха първите думи на състезателя, който остана само година в американския колеж Лонг Айлънд, като сега ще продължи кариерата си в Русия.

"Като видях колко българи се бяха събрали на едно място, осъзнах колко много хора са гледали и колко малки деца сме вдъхновили. Щастлив съм, че спортът и волейболът в България имат такъв ефект върху хората", призна волейболистът, който все още не е навършил 19 години.

"Ще бъде нещо ново в руския Локомотив, нещо трудно, но съм развълнуван. За да отидеш на върха, трябва да минеш през препятствия, дори и да е неудобно. Ако трябва да съм честен, не ме притеснява нищо, освен може би студа. Отивам там и съм развълнуван да започна да играя", коментира Мони Николов новото си начало в руския Локомотив от Новосибирск, където ще играе под ръководството на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков. 

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

01.10.2025 17:49

Андрей Жеков: "Това остава за цял живот и осмисля всички лишения"

Крайният резултат и вълнението на цяла една нация осмисля всички лишения на професионалните спортисти и в частност волейболистите от националния отбор на България, заяви помощник треньорът Андрей Жеков. Той и кадрите на Левски София бяха посрещнати
01.10.2025 17:20

ВК Левски София посрещна като герои представителите си в националния отбор по волейбол за мъже

Бившите и настоящи състезатели на ВК Левски София, които в неделя станаха световни вицешампиони във Филипините, бяха посрещнати като герои в зала "Левски София". Те бяха приветствани от стотици деца от школата на "сините" и привърженици на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:27 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация