Валентин Железов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и Левски утре

Валентин Железов ще бъде главен съдия на отложената от шестия кръг среща между Ботев Пловдив и Левски утре, обявиха от БФС. Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Двубоят е утре от 17:30 часа в Пловдив.

Съдийски назначения за отложената среща от шестия кръг на Efbet Лига:

30 септември 2025 г., вторник, 17:30 часа

ПФК Ботев АД - ПФК Левски

Главен съдия: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев СН: Цветан Георгиев Георгиев