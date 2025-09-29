Валентин Железов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и Левски утре

site.btaВалентин Железов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и Левски утре
Валентин Железов ще бъде главен съдия на отложената от шестия кръг среща между Ботев Пловдив и Левски утре, обявиха от БФС. Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Двубоят е утре от 17:30 часа в Пловдив.
Съдийски назначения за отложената среща от шестия кръг на Efbet Лига:
30 септември 2025 г., вторник, 17:30 часа
ПФК Ботев АД - ПФК Левски
Главен съдия: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев СН: Цветан Георгиев Георгиев
