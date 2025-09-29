Подробно търсене

Валентин Железов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и Левски утре

Ива Кръстева
Валентин Железов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и Левски утре
Валентин Железов ще ръководи срещата между Ботев Пловдив и Левски утре
Валентин Железов (в средата), снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
29.09.2025 09:32
 (БТА)

Валентин Железов ще бъде главен съдия на отложената от шестия кръг среща между Ботев Пловдив и Левски утре, обявиха от БФС. Негови помощници ще бъдат Станимир Илков и Васил Шавов. Двубоят е утре от 17:30 часа в Пловдив.

Съдийски назначения за отложената среща от шестия кръг на Efbet Лига:

30 септември 2025 г., вторник, 17:30 часа
ПФК Ботев АД - ПФК Левски
Главен съдия: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов 4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев СН: Цветан Георгиев Георгиев 

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:42 на 29.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация