Спортист Своге се раздели с треньора си Ивайло Василев по взаимно съгласие

Спортист Своге и старши треньорът Ивайло Василев се разделят по взаимно съгласие, съобщиха от клуба от Втора лига.

"Ръководството на клуба му благодари за свършената работа и му пожелава успех в професионалната му кариера. На по-късен етап ще бъде обявен новият треньор на тима", написаха от Спортист.

Раздялата дойде ден след домакинското равенство на Спортист срещу Спартак (Плевен) - 1:1. В момента тимът от Своге е на 12-о място в класирането на Втора лига. Отборът има равни точки със Севлиево и Етър, които са на 13-а и 14-а позиция. В следващия кръг Спортист ще гостува на втория тим на ЦСКА.