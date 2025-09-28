Българският национал Фабиан Нюрнбергер вероятно ще пропусне още една среща на Дармщат заради травма

Българският защитник Фабиан Нюрнбергер по всяка вероятност ще пропусне още един мач на клубния си тим Дармщат във Втора Бундеслига, съобщи вестник hessenschau.de. Нюрнбергер има сериозно мускулно разтежение, което получи при успеха над Фортуна (Дюселдорф) преди осем дни и заради него не взе участие при вчерашната победа с 2:0 над Динамо (Дрезден).

В петък старши треньорът на “лилиите” обясни, че всички в неговия състав са на разположение, а единствено Нюрнбергер ще отстъпи мястото си Леон Класен, който пък дебютира за сезона.

Но прегледът показа, че българският национал е под сериозна въпросителна и за следващата среща – на 3-и октомври срещу изпадналия от Първа Бундеслига Холщайн (Кил).

Иначе след петата си победа в седем мача Дармщат е на върха в класирането с 16 точки, колкото има Елферсберг с по-лоша голова разлика, 3-ото място преди днешните срещи е за Шалке’04 с 15.

Заради травмата Нюрнбергер не беше повикан и от новия национален селекционер на България Александър Димитров за мачовете с Турция (на 11-и октомври) и с Испания (на 14-и октомври).