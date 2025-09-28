Марк Маркес спечели седмата си титла в MotoGP с второ място в Япония, Франческо Баная спечели състезанието

Марк Маркес (Испания, Ducati Lenovo) спечели седмата си титла в клас MotoGP на Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта и първа от шест години насам, след като завърши на второ място в Гран при на Япония зад победителя Франческо Баная (Италия, Ducati Lenovo).

Маркес трябваше да спечели три или повече точки от брат си Алекс Маркес (Испания, BK8 Gresini Racing) през състезателния уикенд и го направи с второ срещу шесто място в директната надпревара. Пилотът на Ducati Lenovo вече е с 201 точки аванс пет кръга преди края на сезона в MotoGP.

След финала Маркес изгледа със сълзи на очи специално подготвен от организаторите клип, в който бяха показани кадри от турбулентните шест години за испанеца. Той премина през над 100 катастрофи и четири операции, но 2 184 дни по-късно отново е шампион.

"Трудно ми е да говоря. Просто искам да се насладя на момента, защото беше наистина много тежко. Сега вече мога да намеря спокойствие. Направих една голяма грешка в кариерата ми, когато се завърнах на пистата твърде рано след операция. След това всичко бе битка, битка и още битка", каза той цитиран от Ройтерс.

Баная, победител от квалификацията и спринта, направи отличен старт и бързо си осигури секунда преднина срещу Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM), който отстъпи втората позиция на Маркес в 11-ата обиколка. Така Баная спечели с 4.196 секунди преднина срещу Маркес, а Жоан Мир (Испания, Honda HRC) остана трети.

Даниел Олгадо (Испания, CFMoto Power Electronics Aspar) спечели в Moto2 с 1.304 секунди пред Джейк Диксън (Великобритания, Elf Marc VDS), а лидерът в класирането Мануел Гонсалес (Испания, Liqui Moly Dynavolt) финишира пети. Той има 34 точки преднина срещу Диого Морейра (Бразилия, Italtrans), който беше трети в Япония.

Давид Муньос (Испания, Liqui Moly Dunavolt) е победител в Moto3 с 1.618 секунди пред Хосе Руеда (Испания, Red Bull KTM AJO), който има 93 точки аванс на върха в класирането срещу Анхел Пикуерас (Испания, FRINSA - MT Helmets MSI). Последният завърши едва 11-и днешното състезание.