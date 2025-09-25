Рома и Фрайбург започнаха с победи в Лига Европа

Рома и Фрайбург започнаха с победи в основната фаза на Лига Европа. Патрик Остераге и Макс Егелщайн се разписаха за германския отбор във всяко от двете полувремена при успеха с 2:1 у дома срещу Базел, докато Филип Отеле беше точен за швейцарците в самия край на двубоя.

Рома спечели с 2:1 срещу Ница след попадения на Еван Ндика и Джанлука Манчини в рамките на само три минути в самото начало на втората част.

Терем Мофи беше точен в полза на французите четвърт час преди края на двубоя, който беше белязан от проблеми с феновете на двата отбора.

Бетис се добра до късно равенство 2:2 пред своя публика срещу Нитингам Форест. Гол на Антони в 85-ата минута осигури точката за "зелено-белите". Неговият съотборник Седрик Бакумбу откри головата сметка в срещата в 15-ата минута, но Игор Жезус се разписа на два пъти преди почивката.

Селтик направи равенство 1:1 като гост на Цървена звезда. Шотландският шампион поведе с попадение на Келечи Ихеаначо в 55-ата минута, но Марко Арнаутович възстанови равенството 10 минути по-късно.

Брага победи с минималното 1:0 у дома Фейенорд след гол на Фран Наваро в 79-ата минута.

Динамо Загреб се наложи у дома срещу Фенербахче с 3:1. Дион Бельо вкара два гола във вратата на турците, а неговият съотборник Монсеф Бакрар беше точен в 90-ата минута.

Себастиан Шимански изравни за 1:1 в 25-ата минута за отбора от Истанбул.

По-рано тази вечер капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов влезе като резерва при равенството 0:0 на ПАОК у дома срещу Макаби Тел Авив.