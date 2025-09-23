Ливърпул ще се нуждае от всеки един футболист в отбора, за да направи успешен сезон, заяви капитанът Върджил ван Дайк

Ливърпул ще се нуждае от всеки футболист в отбора, за да направи успешен сезон, заяви защитникът Върджил ван Дайк преди срещата със Саутхемптън за Карабао Къп тази вечер. Мърсисайдци са в серия от шест поредни победи и днес на "Анфилд" най-вероятно ще стартират много резерви, а според нидерландеца техният принос ще бъде ключов.

"Карабао Къп винаги ще има специално място в сърцето ми и знам, че за феновете е същото предвид успехите ни в турнира през годините", казва Ван Дайк в програмата за мача.

"Никога няма да забравя това, което чувствах при победите над Челси в Лондон през 2022 и 2024. Тези два дни са сред най-приятните в живота ми. През миналия сезон загубихме срещу Нюкасъл на финала и бе неприятно, но днес стартираме нов турнир срещу един от бившите ми отбори - Саутхемптън. Влизаме в мача със самочувствие, тъй като направихме силна седмица и спечелихме мърсисайдското дерби с Евертън в събота", продължи нидерландският национал.

"Изстрадахме си тази победа и вложихме всичко в мача. Ние обаче правим същото ежедневно в тренировките, а това е видимо от резултатите ни тази година. Ще ни бъде нужен всеки футболист в отбора, за да направим още един успешен сезон. През този вече видяхте как влизат момчета от пейката и печелят мачове. Това говори достатъчно за тази група футболисти", каза още капитанът.

"През следващите месеци ни предстоят много мачове в различни турнири и посланието ми към съотборниците е едно - да работим здраво, да бъдем смирени, да бъдем концентрирани и да се отзовем, когато ни потърсят. Трофеи не се печелят от 11 или 12 души, а от целия отбор"", завършва Ван Дайк.