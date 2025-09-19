Евертън се подсили през лятото и ще бъде още по-труден съперник, заяви мениджърът на Ливърпул Арне Слот преди мърсисайдското дерби

Евертън направи добро лято на трансферния пазар и със сигурност е по-силен отбор от миналогодишния, заяви мениджърът на Ливърпул Арне Слот преди мърсисайдското дерби от английското първенство по футбол. "Червени" и "сини" ще открият петия кръг на Висшата лига в събота от 14:30 часа българско време.

Слот похвали Евертън най-вече за трансфера на Джак Грийлиш, който бе привлечен под наем от Манчестър Сити. Английският национал, за когото Сити плати над 100 милиона паунда на Астън Вила само преди четири години, записа четири асистенции в първите си четири мача с новия си отбор.

"Евертън се представи добре на трансферния пазар и дори успя да привлече под наем играч, който неотдавна струваше 100 милиона паунда - Джак Грийлиш. Той изпъкна моментално. Добър отбор са при всички положения", заяви Слот, цитиран на клубния уебсайт.

"Да, мачът Ливърпул срещу Евертън е голямо съперничество, но не мога да не отбележа какво направиха те, когато почина Диого Жота. Дойдоха на "Анфилд", бяха с нас и показаха уважение. Хубаво е да видиш, че в момент на трагедия футболът може да обединява. Чакаме дербито утре и смятам, че то може ще бъде още по-специално", каза още нидерландският специалист.

"Не знам как ще играе Евертън срещу нас. През миналата година играха директен футбол и изпращаха много дълги топки от защитата. Сега обаче имат повече талантливи футболисти, които могат да играят различен стил. Трябва да сме готови за всичко, но ще разчитаме и на ветерани като Върджил ван Дайк и Мохамед Салах да помогнат с това на останалите. Новите не играят футбол за първи път, не съм притеснен за тях", добави Слот.

Александър Исак записа дебютния си мач за Ливърпул срещу Атлетико Мадрид в сряда, заемайки титулярното място на Юго Екитике. Мениджърът заяви, че не е изключено двамата да играят заедно на терена един ден.

"Обмисляме различни неща, но много зависи и от постройката на съперника. Ако и двамата са в най-добрата си форма, ще мислим все повече и повече за това да ги пуснем заедно. Имаме си обаче ясна структура, която е базирана на схемата 4-3-3 с трима полузащитници. В последната третина обаче се играе често с две "деветки". Юго може и вляво, но по по-различен начин от Коди Гакпо и Рио Нгумоа. Имаме много опции. Ако всички са здрави, ще продължаваме така. Ако имаме контузии и трябва да ползваме Исак и Екитике, ще играем 4-4-2. Всичко зависи от здравето на отбора", каза още Слот.

До момента Ливърпул е изиграл четири мача за първенство и един в Шампионската лига, записвайки пет победи. Нито една от тях обаче не дойде преди 83-та минута.

"Не можем да си правим заключения от пет мача. Да, два пъти пропиляхме аванс от 2:0, но самите голове бяха тотално различни. Срещу Борнемут бяхме твърде открити, нямаше го и Райън Гравенберх в средата на терена. Позволихме точно от там да станат две контри и два гола. Атлетико със сигурност не вкара головете си на контра, така че ситуациите не са съпоставими", продължи нидерландецът.

"Разбира се, да губиш преднина от 2:0 не е нормално и това е нещо, върху което ще работим. Към края на сезона ще имаме много по-малко психическа и физическа енергия, ако трябва да преминаваме през такива мачове нон-стоп. Не е добра идея да чакаш самия край на мачовете, но е хубаво, че сме способни да печелим и така", завърши Слот.