Ангелос Постекоглу за назначението си в Нотингам: "Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството"

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File
Нотингам,  
11.09.2025 08:48
 (БТА)

Новият мениджър на Нотингам Форест Ангелос Постекоглу заяви, че е развълнуван от назначението си в клуба от Висшата лига, като е решен да върне отбора на "заслуженото място" в английския футбол.

60-годишният специалист замени на поста португалския треньор Нуно Еспирито Санто, който беше уволнен във вторник след разрив в отношенията му със собственика на клуба Евангелос Маринакис.

Постекоглу поведе Тотнъм до първия голям трофей на тима от 2008 година насам, когато "шпорите" спечелиха Лига Европа през май, но беше уволнен през юни след разочароващото 17-то място във Висшата лига през миналия сезон.

"Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството. Наистина съм щастлив да бъда тук. Този клуб има истински амбиции и това е важно за мен. Имаме вълнуващ отбор", каза Постекоглу пред Forest TV преди мача от Висшата лига срещу Арсенал в събота.

Нотингам Форест, който спечели две поредни европейски купи през 1979-а и 1980 година, ще участва в Лига Европа за първи път от 30 години през този сезон.

Шампион на Англия през 1978-а, тимът спечели промоция обратно във Висшата лига през 2022 година и навлиза в четвърти пореден сезон в елита.

"Други клубове, които са спечелили промоция, се бориха да останат в лигата, но за кратко време ние се завръщаме в Европа и се борим за отличия, което е голяма заслуга на всички замесени", добави Ангелос Постекоглу.

"Имам чувството, че клубът иска повече и това със сигурност е него, което и аз искам, така че мисля, че това е наистина вълнуващ момент. За мен е чест, но по-важното е, че съм решен да се уверя, че този футболен клуб ще заеме полагащото му се място", завърши австралийският специалист.

/КМ/

