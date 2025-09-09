Юношеският национален отбор на България (до 19 години) победи Словакия във втора контролна среща, играна в Етрополе

Юношеският национален отбор на България до 19 години победи във втората си контрола срещу Словакия с 1:0, като точен за нашия тим беше Васил Каймаканов в 2-ата минута. В първата проверка между двата тима подопечните на селекционера Тодор Симов допуснаха поражение с 1:3 в събота (6-и септември).

Днес българите бяха доста солидни и почти не позволиха на гостите да създадат напрежение пред вратата на талантливия и качествен Пламен Пенев, който също се справи със ситуациите, които се откриха.

Отборът до 19 години е лишен от капитана си Калоян Божков, който в момента е контузен и започва рехабилитация.

Тимът се подготвя за Европейските квалификации в своята възраст, които ще се проведат от 12-и до 18-и ноември 2025-а година в Унгария. Лъвовете са в група с Франция, Фарьорските острови и домакините. За втория Елитен кръг на пресяванията се класират първите два отбора от всяка от 13-те групи, както и най-добрият трети състав.

България U19: 12. Пламен Пенев (В), 3. Мартин Георгиев, 5. Валери Владимиров, 6. Кристиян Ирмиев (16. Борис Тодоров 76‘), 7. Юлиан Гилов (10. Севи Идриз 66‘), 9. Филип Гигов (К) (13. Самуил Цонов 76‘), 11. Васил Каймаканов (17. Александър Джамов 46‘) (4. Симеон Цанев 92‘), 15. Наско Янев (2. Емануил Няголов 92‘), 18. Мартин Пейчев (8. Стивън Стоянчов 46‘), 19. Абдула Кичуков (20. Антонио Марков 66‘), 21. Валентин Карчев