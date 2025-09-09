В ЦСКА 1948 очакват Андре Хофман да се присъедини към отбора през тази седмица, клубът договори и френски халф

Бившият германски младежки национал по футбол Андре Хофман ще се присъедини към състава на ЦСКА 1948 през тази седмица, съобщи в профила си във Фейсбук финансовият благодетел на "червените" Цветомир Найденов.

"Андре Хофман идва в четвъртък, всичко върви по план", написа той.

32-годишният централен защитник Хофман пристига със свободен трансфер след осем години във Фортуна Дюселдорф, на който беше и капитан. Бранителят има 89 мача в елитната германска Бундеслига.



ЦСКА1948 също така е договорил привличането и на френския дефанзивен полузащитник Йоан Манен, съобщи още Найденов.

28-годишният Манен през цялата си кариера досега е играл в Клермон Фуут, на който е бил и капитан, като има над 200 срещи за отбора, 93 от които в Лига 1. Той ще подсили тима със свободен трансфер. Очаква се от клуба да обявят официално трансфера в следващите часове.

ЦСКА 1948, който е четвърти в класирането на Първа лига с 13 точки от 7 мача, пък вчера преотстъпи крилото Касиано Бузон в тима на Миньор (Перник) до края на годината. 24-годишният бразилец Бузон се отличи с 1 гол и 6 асистенции в 40 срещи в дебютния си сезон 2024/2025 за "червените", но през настоящата кампания не е записал нито една игрова минута.