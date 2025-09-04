Футболният Дунав подготвя специална хореография за мача срещу Беласица (Петрич) на 6 септември

Дунав подготвя специална хореография за мача срещу Беласица (Петрич) от седмия кръг на първенството във Втора лига,съобщиха от футболния клуб.

Двубоят е на 6 септември от 19:00 часа на Градския стадион в Русе. Той ще бъде ръководен от рефера Красен Иванов Георгиев с асистенти Живко Руменов Петров и Димитър Атанасов Димитров. Четвърти съдия ще е Владимир Николаев Кирилов.

Билетите за мача са вече в продажба онлайн на платформата fan.fcdunav.bg и във фен магазина на входа на зала "Дунав" на улица "Околчица" 6.

"На 6 септември 1885 година заявихме, че Съединението прави силата. На 6 септември 2025 година ще си припомним колко важно е да не забравяме този девиз. Затова футболен клуб Дунав и Община Русе ще Ви призовем да развеете гордо нашия национален символ", заявиха от щаба на "драконите".

От русенския клуб уточниха, че за всеки зрител на двубоя между Дунав и Беласица, ще бъде осигурен на входа българския флаг.

"Нека заедно преди мача да почетем тази наистина специална дата от нашата история. Нека отново бъдем възможно най-много на стадиона, за да отбележим заедно този празник и да подкрепим русенския отбор в поредното предизвикателство. Инициативата се реализира съвместно благодарение на подкрепата на Община Русе във връзка с отбелязване на този важен исторически момент", отбелязаха още от Дунав.

Междувременно отборът, воден от старши треньора Георги Чиликов, в началото на седмицата официално се раздели с полузащитника Виктор Василев, а под наем до края на сезона бе привлечено крилото на Септември (София) Борислав Маринов.