Серхио Рамос очаква да спечели Грами

Защитникът на мексиканския Монтерей и бивш испански футболен национал Серхио Рамос призна, че очаква да спечели музикалната награда "Грами", а след това и Шампионска лига по фубол като треньор.

„Аз съм оптимист. Винаги казвам на хората да мечтаят... Виждам се и в двете: спечелване на Шампионската лига като треньор и спечелване на "Грами" през следващите няколко години, дори преди това. На този етап от живота си искам да правя музика, да споделям опита си с хората. През следващите 5-7 години се виждам да правя повече музика, защото това ми позволява да бъда у дома, да прекарвам време със семейството си, когато композирам“, цитира ESPN думите на Рамос.

Бранителят записа 617 мача със 101 гола за 16 сезона с екипа на Реал Мадрид от 2005 до 2021 година, като помогна на "Белия балет" да спечели 22 трофея, сред които пет титли на Испания и четири трофея в Шампионската лига.

В края на август 39-годишният испанец разпространи първата си песен със заглавие "Cibeles" (Сибелес) – в чест на едноименния площад с фонтан в Мадрид, на който по традиция феновете на Реал се събират, за да отпразнуват големите победи и спечелените трофеи на любимия си клуб.

Наградите "Грами" се присъждат ежегодно за изключителни постижения в музикалната индустрия и са считани за най-престижните в музикалния шоубизнес.