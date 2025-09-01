Българското крило Здравко Димитров с първи гол за сезона в турската втора лига

Българският футболист Здравко Димитров вкара първото си попадение през новия сезон за Бодрум ФК и това се случи при гостуването на новака Серик Беледие в 4-ия кръг на турската втора дивизия. Бодрум ФК спечели с 4:2 визитата си в Анталия и с 8 точки се нарежда на 2-о място в класирането, на 4 от временния лидер Чорум ФК.

Роденият в Банкя нападател се появи на терена в 67-ата минута на мястото на мястото на албанския нападател Таулант Сефери и минута по-късно се разписа. Грешка в защитата на домакините от Серик Беледие позволи на Джелал Думанлъ да отнеме топката и да подаде за Димитров, който използва скоростта си, измъкна се от шпагат на защитник и с десния крак вкара, покачвайки резултата на 4:1 за Бодрум ФК.

Иначе съдията Бурак Демиркиран отсъди три дузпи в рамките на един час игра. От първите две – в 12-ата и в 25-ата минута анголецът Алфредо Кулембе-Фреди даде стабилна преднина на Бодрум. Бразилецът Маркос Силва намали на 1:2 в 63-ата, пак от дузпа, а след това Таулант Сефери вкара за 1:3 и 10 минути след това отстъпи мястото си на Здравко Димитров.

Бодрум ФК изпадна миналата година от турската Суперлига, като се раздели с 9 от чужденците си. Здравко Димитров обаче остана, а сега амбициите са за бързо връщане в елита на страната.

През сезон 2024/25 бившиют футболист на Левски, Септември (Сф) и Спартак (Варна) записа в личната си статистика 29 мача, 2 гола и 2 асистенции.