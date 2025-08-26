Треньорът Нико Ковач удължи договора си с Борусия Дортмунд

Борусия Дортмунд и старши треньорът Нико Ковач продължават сътрудничеството си, обявиха от футболния клуб. Специалистът удължи договора си с осемкратния шампион на Германия до 30 юни 2027 година.

Ковач и неговият треньорски екип поеха Борусия през миналата зима, когато отборът беше 11-ти в подреждането в Бундеслигата и с брилянтен финален тласък отново изведоха клуба до класиране за Шампионската лига.

"Нико се е посветил изцяло на ролята си в Борусия Дортмунд. Той е футболен експерт с ясни принципи, фундаментално честен и прям в комуникацията си. Под негово ръководство се върнахме към печелившия път, стабилизирахме работата си в защита, отбелязахме значително повече голове от преди и отново играхме атрактивен футбол. Преговорите бяха много честни, уважителни и ориентирани към решения от самото начало. Това взаимно доверие е в основата на нашето сътрудничество", коментира изпълнителният директор на клуба Ларс Рикен.

Спортният директор на Борусия Дортмунд Себастиан Кел подчерта: "Много сме щастливи от удължаването на договора на Нико и неговия треньорски екип. Тази яснота е важна, за да могат всички да се съсредоточат напълно върху сезона и предстоящите предизвикателства. Стремим се към максимален успех и искаме да подхождаме към всеки мач с убеждение, интензивност и страст. Нико и неговият екип налагат тези ценности всеки ден и вярваме, че заедно ще продължим успешния път от финала на миналия сезон."

"Постигнахме много заедно през последните шест месеца и върнахме Борусия на правилния път. Като треньорски екип усетихме голямо доверие и чувството, че можем да променим нещата тук заедно с клуба и феновете", заяви Нико Ковач.

"Дискусиите от последните няколко седмици допълнително затвърдиха убеждението ми, че можем да продължим по избрания от нас път с устойчив успех. С честна работа, ясни решения и голям ентусиазъм искаме да помогнем на Борусия Дортмунд да се върне към предишната си сила. Все още имаме да направим много заедно", добави специалистът.