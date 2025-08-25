Подробно търсене

Треньорът на Монако Хютер изрази разочарование след загубата от Лил

Мирослав Димитров
Треньорът на Монако Хютер изрази разочарование след загубата от Лил
Треньорът на Монако Хютер изрази разочарование след загубата от Лил
AP Photo/Lewis Joly
Монако,  
25.08.2025 17:31
 (БТА)

Старши треньорът на Монако Ади Хютер изрази разочарование след загубата от Лил с 0:1 във втория кръг на френската Лига 1.

"Не сме доволни, това е сигурно, тази загуба ни разочарова. Видях две различни полувремена. Мисля, че през първото полувреме бяхме по-динамични, имахме три много добри шанса, трябва да ги реализираме, особено когато играеш в Лил.

През второто полувреме постепенно загубихме контрол над топката, не съм доволен от играта ни. Жалко е да допуснем гол в добавеното време, но Лил в крайна сметка заслужаваше да спечели“, коментира Хютер след мача.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:44 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация