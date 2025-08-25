Треньорът на Монако Хютер изрази разочарование след загубата от Лил

Старши треньорът на Монако Ади Хютер изрази разочарование след загубата от Лил с 0:1 във втория кръг на френската Лига 1.

"Не сме доволни, това е сигурно, тази загуба ни разочарова. Видях две различни полувремена. Мисля, че през първото полувреме бяхме по-динамични, имахме три много добри шанса, трябва да ги реализираме, особено когато играеш в Лил.

През второто полувреме постепенно загубихме контрол над топката, не съм доволен от играта ни. Жалко е да допуснем гол в добавеното време, но Лил в крайна сметка заслужаваше да спечели“, коментира Хютер след мача.