Тотнъм е готов да плати 70 милиона евро за Савиньо

Нападателят на Манчестър Сити Савиньо може да продължи кариерата си в Тотнъм, според Talksport. Лондончани са направили 21-годишния бразилец приоритетна цел, след като не са успели да подпишат с Еберечи Езе. Тотнъм са готови да платят 70 милиона евро за играча.

През сезон 2024/25 Савиньо е записал участие в 48 мача във всички състезания, отбелязал е 3 гола и е направил 13 асистенции.