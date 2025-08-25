Подробно търсене

Тотнъм е готов да плати 70 милиона евро за Савиньо

Боян Денчев
Тотнъм е готов да плати 70 милиона евро за Савиньо
Тотнъм е готов да плати 70 милиона евро за Савиньо
снимка: АР, Kirsty Wigglesworth
Лондон,  
25.08.2025 17:09
 (БТА)

Нападателят на Манчестър Сити Савиньо може да продължи кариерата си в Тотнъм, според Talksport. Лондончани са направили 21-годишния бразилец приоритетна цел, след като не са успели да подпишат с Еберечи Езе. Тотнъм са готови да платят 70 милиона евро за играча.

През сезон 2024/25 Савиньо е записал участие в 48 мача във всички състезания, отбелязал е 3 гола и е направил 13 асистенции.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:44 на 25.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация