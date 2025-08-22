Шансовете остават равни, сигурен е халфът на Арда Лъчезар Котел след първия двубой срещу Раков Ченстохова в Лигата на конференциите

Изказвания след първия мач от плейофния кръг в Лигата на конференциите между Раков Ченстохова и Арда Кърджали (1:0):

Лъчезар Котев (халф на Арда):

"Може би им отдадохме доста повече респект. В първите минути очаквахме да ни пресират значително по-активно. Така стана и голът за тях, но грешки се случват. Все пак 0:1 е добър турнирен резултат, когато имаш домакинство. Те бяха по-динамични от нас, но в реванша ще бъде по-различно.

Има още какво да дадем напред, за да бъдем по-опасни. Този мач не сваля шансовете ни за класиране, те остават 50:50."