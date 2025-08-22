Подробно търсене

Шансовете остават равни, сигурен е халфът на Арда Лъчезар Котел след първия двубой срещу Раков Ченстохова в Лигата на конференциите

Асен Даскалов
снимка: Официален сайт на Арда Кърджали
Ченстохова, Полша,  
22.08.2025 00:34
 (БТА)

Изказвания след първия мач от плейофния кръг в Лигата на конференциите между Раков Ченстохова и Арда Кърджали (1:0):

Лъчезар Котев (халф на Арда): 
"Може би им отдадохме доста повече респект. В първите минути очаквахме да ни пресират значително по-активно. Така стана и голът за тях, но грешки се случват. Все пак 0:1 е добър турнирен резултат, когато имаш домакинство. Те бяха по-динамични от нас, но в реванша ще бъде по-различно.

Има още какво да дадем напред, за да бъдем по-опасни. Този мач не сваля шансовете ни за класиране, те остават 50:50."

/ХБ/

