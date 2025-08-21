ГНА: Президентът на Гана подчерта възможностите за инвестиции в страната

Президентът на Гана Джон Драмани Махама призова чуждестранните инвеститори да се възползват от възможностите на страната за споделен просперитет, предаде Ганайската новинарска агенция (ГНА).

Говорейки на Деветата Токийска международна конференция за африканско развитие, която се състоя в Йокохама, Махама спомена енергетиката, туризма, развитието на инфраструктурата и пристанищата като някои от ключовите сфери за инвестиции за всеобща полза.

Той заяви, че Гана има стратегическо местоположение в центъра на света и че е една от водещите дестинации в Африка за преки чуждестранни инвестиции.

Гана беше и мястото на подписване на ключовия договор за Африканската континентална зона за свободна търговия (АКЗСТ).

Към момента близо 50 африкански държави са подписали протокола за АКЗСТ, който им позволява взаимен безмитен износ на пазарите си.

Президентът Махама заяви, че Гана е страна на възможностите и че хора от цял свят инвестират в нея.

Президентът заяви, че поради дисциплината, стандартите за качество и промишленото ноу-хау на японските бизнесмени правителството на Гана ги призовава да изберат страната.

„Африка е следващата граница за инвестициите. Повечето страни на света са наситени, що се отнася до инвестициите. Африка се отваря, расте, тя е мястото, което Япония трябва да избере. Нека сватосаме японската прецизност с ганайския потенциал и си създадем за всички ни печеливша ситуация“, заяви той.

Президентът заяви, че освен безбройните икономически възможности, Гана е стабилна, демократична, ориентирана към бизнеса порта към Западна Африка и Африка като цяло.

„Имаме растящ потребителски пазар с подобряващи се макроикономически основи, ясни реформи за намаляване на цената на воденето на бизнес и обилни възможности за прехвърляне на технологии“, заяви той.

Президентът заяви, че правителството поело отново към макроикономическа стабилност и ръст.

„През 2024 г. инфлацията се увеличи до близо 23%, но в момента е спаднала до 13,7%. Очакваме до края на годината да достигнем едноцифрени стойности“, заяви той. „Също така нашето седи (паричната единица на Гана – бел. ред.) се стабилизира. За тези, които познават историята на ганайското седи, то беше една от най-нестабилните валути в Африка. Преди няколко години се говореше, че това е най-зле представящата се парична единица. Щастлив съм да обявя, че тази година ганайското седи е най-добре представящата се парична единица на света“, допълни той.

Засягайки развитието на инфраструктурата, президентът Махама заяви, че „Политиката на големия тласък“ на стойност 10 млрд. долара цели подобряването на националната инфраструктура, особено на пътищата, както и на индустриалния сектор и на хранително-вкусовата промишленост.

Президентът заяви, че правителството инвестира два милиарда долара годишно за инфраструктурното развитие на Гана.

Относно т.нар. 24-часова икономическа програма, президентът Махама заяви, че съгласно политиката правителството ще дава стимули на предприятия, които са готови да инвестират и да работят по-дълго от осемчасовия работен цикъл.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГНА)