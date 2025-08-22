ТПС: Първата в света операция за имплантиране на човешки гръбначен мозък ще бъде извършена в Израел

Израел се готви да извърши първото в света имплантиране на човешки гръбначен мозък, като ще бъдат използвани клетки на пациента, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Това ще е медицински пробив, който би могъл да позволи на парализирани пациенти да се изправят и да ходят отново, обявиха учени от Университета на Тел Авив. Очаква се операцията да бъде извършена през следващите месеци в Израел. Тя ще е исторически момент в регенеративната медицина.

Според Световната здравна организация над 15 милиона души по света живеят с травми на гръбначния мозък, като по-голямата част от тях са в резултат на падания, пътнотранспортни произшествия и насилие.

В момента травмите на гръбначния мозък не могат да бъдат напълно излекувани, така че лечението се фокусира върху стабилизиране на пациента, предотвратяване на по-нататъшни увреждания и максимизиране на функцията. Спешната помощ често включва обездвижване на гръбначния стълб, намаляване на възпалението и понякога извършване на операция за възстановяване на фрактури или облекчаване на последствията. Рехабилитацията включва физиотерапия и трудова терапия, както и помощни средства като инвалидни колички и протези. Въпреки че се изследват експериментални терапии, включително стволови клетки и роботизирани устройства, все още няма лечение, което надеждно да възстанови пълната функция на гръбначния мозък.

Травмите на гръбначния мозък са едни от малкото човешки травми, при които тялото не може да се самоизлекува по естествен път, а тъканта е едновременно структурно сложна и изключително чувствителна.

„Гръбначният мозък предава сигнали от мозъка до всички части на тялото. Когато е прекъснат от травма, например автомобилна катастрофа, падане или нараняване, веригата е скъсана. Представете си електрически кабел, който е бил прерязан - когато двата края вече не се докосват, сигналът не може да премине и пациентът остава парализиран от травмата“, обяснява професор Тал Двир, ръководител на Центъра за регенеративна биотехнология „Сагол“ и Центъра за нанотехнологии в Университета на Тел Авив, който ръководи проучването. Двир е и главен изследовател в „Matricelf“, израелска биотехнологична компания, която субсидира развиването на тази технология.

За разлика от други тъкани, невроните на гръбначния мозък не могат да се регенерират по естествен начин и с течение на времето засегнатата тъкан блокира останалите сигнали. Новата процедура има за цел да замени увредената част с лабораторно отгледан гръбначен мозък, който се слива със здрава тъкан над и под травмата. Експерименти върху плъхове показват забележителни резултати, като животните възвръщат способността си да ходят нормално.

Началото на иновацията бе дадено преди около три години, когато лабораторията на Двир създаде персонализиран триизмерен човешки гръбначен мозък. Резултатите, публикувани в специализираното списание „Advanced Science“, показаха, че мишки с хронична парализа възвръщат мобилността си след имплантиране.

Процедурата започва с вземане на кръвни клетки от пациента, които се препрограмират в клетки, подобни на стволови, способни да се превърнат във всякакъв вид клетки. Събира се и мастна тъкан, за да се създаде персонализирана конструкция, в която стволовите клетки се развиват в структура на гръбначния мозък. След това тази тъкан се имплантира, замествайки увредената и свързвайки отново нервната система.

Преди няколко месеца проф. Двир и екипът му получиха предварително одобрение от Министерството на здравеопазването на Израел за изпитвания при осем пациенти, което ще направи Израел първата страна, която ще изпробва тази процедура.

„Това несъмнено е въпрос на национална гордост. Технологията е разработена в Израел, в Университета на Тел Авив и в „Matricelf“, и от самото начало ни беше ясно, че първата операция по рода си ще бъде извършена в Израел, с израелски пациент“, каза проф. Двир.

„Този ​​важен етап бележи прехода от изследвания към лечение на пациенти. Използването на собствените клетки на всеки пациент елиминира ключови рискове за безопасността и позиционира „Matricelf“ начело на регенеративната медицина. Тази първа процедура е повече от научен пробив. Тя е стъпка към трансформиране на област на медицината, дълго смятана за нелечима“, обясни главният изпълнителен директор на „Matricelf“ Гил Хаким.

„Ако е успешна, тази терапия може да определи нов стандарт за грижа при възстановяване на гръбначния мозък, като се обърне към многомилиарден пазар, за който днес няма ефективни решения. Гордеем се, че Израел е начело в това общо усилие и сме напълно ангажирани да предоставим тази иновация на пациенти по целия свят“, добави Хаким.

„Нашата цел е да помогнем на парализирани пациенти да се изправят от инвалидните колички. Изпитванията върху животни показаха изключителен успех и се надяваме, че резултатите при хора ще бъдат също толкова обещаващи“, каза още проф. Двир.

