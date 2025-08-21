Лудогорец допусна обрат срещу Шкендия в Лига Европа

Първи мач от квалификационния кръг за влизане в Лига Европа:

Шкендия (Република Северна Македония) - Лудогорец (България) 2:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Дерой Дуарте 17, 1:1 Лиридон Латифи 35, 2:1 Бесарт Ибраими 60

жълти картони: Арбин Зейнулай, Роналдо Уебстър (Шкендия), Педра Нареси (Лудогорец)

главен съдия: Крис Кавана (Англия)

стадион "Тодор Проески", Скопие

състави

Шкендия: Бабукар Гайе, Александър Трумци, Имран Фетай, Клисман Каке, Роналдо Уебстър, Решат Рамадани, Адаму Алхасан (90-Анес Меличи), Фабрис Тамба (90-Мелван Мурати), Арбин Зейнулай (72-Ендрит Красничи), Лиридон Латифи (72-Ване Кръстевски), Бесарт Ибраими (85-Флорент Рамадани)

Лудогорец: Серджио Падт, Франсиско Гомес, Идан Нахмиас, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Нареси, Дерой Дуарте (66-Ивайло Чочев), Ерик Маркус (81-Станислав Иванов), Петър Станич (66-Филип Калоч), Мунир Шуиар (66-Бърнард Текпетей), Ерик Биле (72-Матеус Машадо)

Лудогорец допусна обрат от 1:0 до 1:2 при гостуването си на Шкендия в първи мач от плейофите за класиране в Лига Европа. Българският шампион взе преднина чрез Дерой Дуарте преди почивката, но инкасира две попадения и ще има нелека задача в реванша в Разград след седмица.

В деветата минута защитата на българския шампион беше елиминирана и Лиридон Латифи остана сам срещу Серджио Падт, но но ударът му беше спасен.

Последваха силни изяви за разградчани, които обсадиха наказателното поле на домакините от Република Северна Македония. Натискът беше материализиран от Дерой Дуарте в 17-ата минута. Петър Станич задържа кълбото и центрира за Дуарте, който с шут в долния ъгъл не остави шансове за домакините.

Само 120 секунди по-късно Лудогорец удар с глава на Мунир Шуиар не намери целта.

В 35-ата минута Шкендия изравни след попадение на Лиридон Латифи, който изпълни пряк свободен удар от близо 25 метра, а топката прехвърли стената и влезе във вратата на Лудогорец.

През втората част домакините достигнаха до втори гол. В 60-ата минута Роналдо Уебстър пусна за Лиридон Латифи, който намери Бесарт Ибраими в наказателното поле, той се завъртя и със силен шут не остави шансове за Падт.

В 66-ата минута Лудогорец имаше изгодна възможност да изравни. Ивайло Чочев пусна за Бърнард Текпетей, който шутира, но бившият вратар на Локомотив София Бубакар Гайе се справи със ситуацията.

В 88-ата минута Гайе спаси удар и на Станислав Иванов, а домакините също не се възползваха от възможностите си да променят резултата.