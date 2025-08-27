Лудогорец обяви мерките за сигурност преди домакинството си срещу Шкендия от плейофите на Лига Европа

Футболният Лудогорец информира зрителите, които ще гледат на живо реванша от плейофите на Лига Европа срещу Шкендия (Република Северна Македония), че в същия ден стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 18:30 часа. Двубоят ще се проведе в четвъртък (28 август) от 20:30 часа.

Клубът напомни, че в момента се продават билети на клубната база в Разград, както и онлайн на уебсайта на Лудогорец. Утре ще работи и касата на улица „Васил Левски“ 6 от 10:00 часа до началото на мача. Фенкараваната на стадиона отваря в 17:30 часа.

Освен това, Лудогорец призова феновете да заемат местата си по-рано, за да се избегне струпване на входовете.

Разградчани съобщиха, че привърженици с артикули на Шкендия няма да бъдат допускани в секторите с домакинска публика на стадион „Хювефарма Арена“. Гостуващите фенове ще бъдат настанени в сектор „Гости“.

Клубът напомни също така, че на „Хювефарма Арена“ няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишенца с парфюм и дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени. Важно е да се знае, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

„Присъстващите, които са под 18 години, трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива се раздават при покупката на билет. При необходимост може да се използва линк, наличен в портала за онлайн билети на уебсайта на Лудогорец, както и на главната страница на официалния уебсайт на клуба", информираха още от разградския тим.