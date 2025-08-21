В някои моменти задържахме твърде много топката, коментира наставникът на Лудогорец Руи Мота след поражението срещу Шкендия в Лига Европа

Изказвания след първия мач от квалификационния кръг в Лига Европа между Шкендия и Лудогорец (2:1):

Руи Мота (треньор на Лудогорец):

"Започнахме добре мача и контролирахме нещата. Вкарахме гол, но след това губехме единоборствата и топката. Шкендия са добри на контра. Трудно е да се играе на този терен, но бяхме подготвени за него. Допуснахме твърде много контри. През второто полувреме се получи същото.

Не е свързано с нервите. Свързано е с това как трябва да играем на този терен. Състоянието му не е добро. В някои моменти задържахме топката твърде много. Казах на футболистите да играем по-опростено. Когато задържахме топката повече, Шкендия успяваше да организира контраатаки.

Знаехме какво да очакваме от тях. Шкендия има бързи футболисти, те играят с дълги диагонални пасове. Трябваше да внимаваме и да не губим топката така лесно. Теренът е тежък, но това не е извинение за нас.

На реванша трябва да се справим значително по-добре от тази вечер. Не играхме добре. Трябва да сме по-добри във всеки един аспект от играта."