Подробно търсене

Лудогорец отложи мача си от първенството с Берое

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Лудогорец отложи мача си от първенството с Берое
Лудогорец отложи мача си от първенството с Берое
снимка: Никола Узунов/БТА
Стара Загора,  
22.08.2025 11:38
 (БТА)

Двубоят от шестия кръг на Първа футболна лига между Берое и Лудогорец е отложен по желание на разградския клуб, съобщиха за БТА от старозагорския отбор.

По програма срещата трябваше да се играе  на 25 август (понеделник) от 21:15 часа на стадион "Берое".

Лудогорец има важен реванш от плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия на 28 август в Разград, в който трябва да наваксва изоставане от 1:2 от първия мач снощи в Скопие, за да влезе в груповата фаза на турнира.

Старши треньорът на Берое - Виктор Басадре, пък предвижда да организира двустранна игра, за да поддържа игровата форма на футболистите си заради отложената среща.

В седмия кръг от шампионата старозагорци гостуват на друг евроучастник - Арда, в Кърджали на 1 септември, а ден по-рано Лудогорец приема Ботев Пловдив.

 

/ДВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:12 на 22.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация