Асен Даскалов
Не бяхме достатъчно добри, ядосан е Дерой Дуарте след поражението на Лудогорец срещу Шкендия
снимка: ПФК Лудогорец
Скопие,  
21.08.2025 23:46
Отзиви след първия мач от квалификационния кръг в Лига Европа между Шкендия и Лудогорец (2:1):

Дерой Дуарте (футболист на Лудогорец):
"Не натиснахме така, както трябваше след първия гол. Шкендия ни направи доста контри, това им вдъхна увереност. 

Винаги има напрежение, но днес не е било нещо по-специално. Просто не бяхме достатъчно добри. Много често губехме топката. Те натрупаха увереност, но и също имат добри играчи.

Не сме подценили мача. Надявам се, че не е било така. Просто не бяхме достатъчно добри. Може да намерим много опрадвания, но Шкендия беше по-острият отбор. 

На първо време не трябва да губим толкова често топката. Искаме да бъдем по-агресивни, да демонстрираме повече качества и с подкрепата на феновете, да продължим напред."

