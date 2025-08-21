Не бяхме достатъчно добри, ядосан е Дерой Дуарте след поражението на Лудогорец срещу Шкендия

Отзиви след първия мач от квалификационния кръг в Лига Европа между Шкендия и Лудогорец (2:1):

Дерой Дуарте (футболист на Лудогорец):

"Не натиснахме така, както трябваше след първия гол. Шкендия ни направи доста контри, това им вдъхна увереност.

Винаги има напрежение, но днес не е било нещо по-специално. Просто не бяхме достатъчно добри. Много често губехме топката. Те натрупаха увереност, но и също имат добри играчи.

Не сме подценили мача. Надявам се, че не е било така. Просто не бяхме достатъчно добри. Може да намерим много опрадвания, но Шкендия беше по-острият отбор.

На първо време не трябва да губим толкова често топката. Искаме да бъдем по-агресивни, да демонстрираме повече качества и с подкрепата на феновете, да продължим напред."