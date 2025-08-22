Трябваше да демонстрираме повече търпение, каза треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев след двубоя срещу Раков Ченстохова

Изказвания след първия мач от плейофния кръг в Лигата на конференциите между Раков Ченстохова и Арда Кърджали (1:0):

Александър Тунчев (треньор на Арда):

"Очаквах домакините да направят доста по-голям натиск в първите 15 минути. Някакси се успокоихме след това и допуснахме неточност, когато ни отбелязаха гола.

Не успяхме, защото двете ни крила не бяха толкова активни, а те се защитаваха доста добре. Трябваше да имаме повече търпение. Допуснахме доста неточности, а в определени ситуации трябваше да играем по-добре.

След 75-ата минута трябваше да натиснем и да бъдем по-концентрирани. Ние все още имаме шансове, въпреки че Раков са фаворити. Те са опитен обор, но имаме нашите шансове и дано се възползваме от тях."