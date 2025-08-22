Подробно търсене

Трябваше да демонстрираме повече търпение, каза треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев след двубоя срещу Раков Ченстохова

Асен Даскалов
Трябваше да демонстрираме повече търпение, каза треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев след двубоя срещу Раков Ченстохова
Трябваше да демонстрираме повече търпение, каза треньорът на Арда Кърджали Александър Тунчев след двубоя срещу Раков Ченстохова
снимка: кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Ченстохова, Полша,  
22.08.2025 00:19
 (БТА)

Изказвания след първия мач от плейофния кръг в Лигата на конференциите между Раков Ченстохова и Арда Кърджали (1:0):

Александър Тунчев (треньор на Арда):
"Очаквах домакините да направят доста по-голям натиск в първите 15 минути. Някакси се успокоихме след това и допуснахме неточност, когато ни отбелязаха гола.

Не успяхме, защото двете ни крила не бяха толкова активни, а те се защитаваха доста добре. Трябваше да имаме повече търпение. Допуснахме доста неточности, а в определени ситуации трябваше да играем по-добре. 

След 75-ата минута трябваше да натиснем и да бъдем по-концентрирани. Ние все още имаме шансове, въпреки че Раков са фаворити. Те са опитен обор, но имаме нашите шансове и дано се възползваме от тях."

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:17 на 22.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация