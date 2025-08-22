Арда допусна минимална загуба в Полша в Лигата на конференциите

Първи мач от плейофния кръг на Лигата на конференциите:

Раков Ченстохова (Полша) - Арда Кърджали (България) 1:0 (1:0)

голмайстори: 1:0 Томаш Пиенко 28

главен съдия: Михал Оченаш (Словакия)

стадион "Миейски", Ченстохова

състави

Раков: Кацпер Треловски, Стратос Сварнас, Зоран Арсенич, Богдан Раковитан, Ерик Отиено, Марко Булат, Петер Барат (46-Оскар Репка), Фран Тудор (76-Жеан Силва), Томаш Пиенко (59-Хесус Диас), Ламин Диаби-Фадига (67-Иван Лопес), Леонардо Роча (60-Йонатан Брунес)

Арда: Анатолий Господинов, Вячеслав Велев, Феликс Ебоа Ебоа, Джелал Хюсеинов (90-Емил Виячки), Димитър Велковски, Давид Акинтола, Лъчезар Котев, Светослав Ковачев (82-Иснаба Мане), Серкан Юсеин (60-Антонио Вутов), Бирсент Карагарен (60-Андре Шиняшики), Георги Николов (82-Патрик Луан)

Арда Кърджали загуби с минималното 0:1 като гост Раков Ченстохова в първи двубой от плейофите за влизане в Лигата на конференциите.

В деветата минута дойде първата по-интересна ситуация в мача, когато Леонардо Роча излезе сам срещу Анатолий Господинов и опита подаване, но не сполучи, а притичалият Джелал Хюсеинов се справи със ситуацията. Шест минути след това Марко Булат се освободи и шутира, а Господинов отново не позволи на топката да влезе в мрежата.

В 25-ата минута Барат се извиси над всички в наказателното поле и стреля с глава, но вратарят на Арда улови топката.

Поляците взеха аванс в резултата в 28-ата минута след грешка при изнасянето на топката от страна на Арда. Тогава Господинов се забави с подаването към Ебоа Ебоа и затрудни защитника. Томаш Пиенко отне и прати топката във вратата на българския отбор за 1:0.

След почивката Арда пропусна добри възможности за гол. Първо имаше отменено попадение на Пиенко заради засада, а в 59-ата минута кълбото достигна до Серкан Юсеин и той шутира силно, но няколко сантиметра го разделиха от изравняването.

В 68-ата минута Арда не успя да се възползва от голям шанс. Слабо изчистване на защитник след центриране на Светослав Ковачев изведе Андре Шиняшики зад гърба на защитата, но той не намери добро продължение на топката. Малко след това удар и на Лъчезар Котев срещна гредата на вратата на поляците.

Последните минути от редовното време бяха в полза на Раков. Хесус Диас и Иван Лопес пропуснаха да реализират второ попадение в мача, а българският отбор запазва шансове за класиране преди реванша след една седмица в Кърджали.