Патриарх Даниил отслужи водосвет по случай празника на Самоков, бяха връчени и стипендии на самоковски ученици и студенти

По случай днешния празник на Самоков – 21 август Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи водосвет заедно с Неврокопския митрополит и духовници от Софийската света митрополия и Самоковската духовна околия. Официалната церемония бе на централния площад „Захарий Зограф“.

Програмата започна с участието на Гвардейския представителен духов оркестър към Националната гвардейска част. Бяха издигнати знамената на Република България, Европейския съюз и Община Самоков.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов каза, че всички прекланят глави пред подвига на покровителя на града свети свещеномъченик Симеон Самоковски. „Примерът на нашия самоковски светия и митрополит ще превърне години по-късно Самоков в една от люлките на Българското възраждане, защото делото на свети Симеон Самоковски ще бъде искрата, запалила просветителския огън сред всички онези будители, занаятчии, книжовници, строители и мечтатели за Свободна България, които с вяра са превърнали града ни в значимо средище на българската духовност и култура“, каза още кметът Ангел Джоргов.

Патриарх Даниил припомни, че на днешния ден през 1737 година Симеон Самоковски пострадва мъченически заради вярата си. По думите на патриарха покровителят на Самоков е бил измъчван близо месец и закаран с тежки вериги, окачени по тялото му - от Дупница до София и е носил 30-килограмова метална топка, завързана за единия му крак. „Днешният ден е изключителен ден за празник на всички и за софиянци, и за самоковци, и за епархията“, каза още Българският патриарх. Той добави, че никой от 350-те мъченици, заедно със Симеон, не се е отказал от вярата си. Патриарх Данаиил каза, че това са основните причини българският народ да се запази през тежките 500 години на робство – „именно силата, която укрепява човека от вярата в Бога, от молитвата, от честния живот, труд, грижата за семейството, верността“. Според патриарха Христовата благодат е победила смъртта, мъченията, мъките, тормоза и това е засвидетелствано от един от очевидците, който пише как, когато е обесен свети Симеон, въжето се къса два пъти.

Патриарх Даниил посъветва по молитвите на свети Симеон Самоковски да следваме примера, който ни е оставил – на достоен живот. По-рано днес Софийският митрополит и Български патриарх Даниил каза пред БТА, че е голямо благословение, че има такъв светец като свети Симеон Самоковски, който е служил тук, трудил се е за освещаването на православните християни.

Последва и награждаване на стипендиантите от община Самоков. Наградите са за хуманитарни науки - на името на Константин Фотинов, за природо-математически науки - на името на академик Любомир Чакалов, за изкуство - на името на Наум Хаджимладенов, за музика - на името на Васил Стоин, за професионална подготовка и спорт, както и за талантлив подрастващ спортист в областта на зимните спортове на възраст от осем до 13 години включително. Стипендиите са за 10 месеца по 140 лева.

В областта на хуманитарните науки бяха връчени награди на Персияна Цанкова, Константина Василева и Мартин Христов. Награди на името на Любомир Чакалов бяха връчени на Давид Лефтеров, Йоан Лефтеров и Георги Алексиев. Стипендии в областта на изобразителното изкуство бяха присъдени на Кристиян Вуков, Мария Гергинова и Виолета Стоименова. Диана Чаушева, Димана Еринина, Крум Русинов и Мария Иванова получиха стипендии на името на проф. Васил Стоин. Общинска стипендия за професионална подготовка бе връчена на Стефан Първанов. Марио Матиканов, Стефания Зашева и Петър Белокапов получиха стипендии за спорт. Стипендия „Петър Попангелов“ за талантлив подрастващ спортист получиха Василена Трайкова, Деян Сивилов, Стела Машова и Павел Марков.

Председателят на Общинския съвет Мая Христева каза, че неслучайно на празника на града се връчват стипендии на даровити ученици и студенти от Самоков, за да могат всички самоковци да бъдат съпричастни към постиженията на стипендиантите. Христева отбеляза, че все по-често пристигат хубави новини за спечелени медали от спортисти, музиканти и художници и по тази причина Общинският съвет реши да даде възможността на повече деца да бъдат наградени и поощрени за своите усилия. Председателят припомни, че тази година има 21 стипендианти, а средствата, гласувани от общинските съветници от бюджета на местната администрация, са в размер на общо 30 хиляди лева.

Сред официалните лица бяха представители на общинското ръководство, областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска, народният представител Валентин Милушев (ГЕРБ-СДС), изпълнителният директор на компанията „Самел-90“ АД и общински съветници. Поздравителни адреси са получени от президента Румен Радев, министъра на регионалното развитие Иван Иванов, министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на земеделието и храните Георги Тахов, министъра на туризма Мирослав Боршош, министъра на електронното управление Валентин Мундров. Сред официалните лица, поздравили Община Самоков, са посланикът на Израел у нас Йоси Леви Сфари, генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, представители на Синдиката на българските учители, Регионалното управление на образованието в София-област, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Асоциацията на българските градове и региони, председатели на общински съвети и кметове на общини, както и фирми.

По време на събитието бе добавено, че присъстващите могат да дарят средства за тригодишния Антон от Самоков, който страда от рядко генетично заболяване и семейството му се нуждае от финансова сума за лечение.

Празникът на Самоков продължи с музикални изпълнения на Влади Ампов-Графа, който пя заедно с публиката. Последва и заря. Последна на сцената тази вечер се качи Деси Добрева. Тя изпълни народни песни, на които самоковци и гости на града извиха хора.

Програмата за празника на Самоков продължава и утре в Туристическата градина, където ще има детски празник.

Последният ден, 23 август, събота, ще включва ретро изложение на автомобили на площад „Захарий Зограф“ и вечерен младежки концерт с участието на Дара Екимова и Папи Ханс. Програмата започна на 15 август, Успение Богородично.

Днешният ден е определен за официален празник на града с решение на Общинския съвет от 27 юни 2002 година, пише в справка на отдел „Справочна“ към БТА.