СПА: Министърът на здравеопазването на Саудитска Арабия участва в кръгла маса на Саудитско-австралийския бизнес форум

Министърът на здравеопазването на Саудитска Арабия Фахд ал Джаладжел взе участие в кръгла маса, организирана от Саудитско-австралийския бизнес форум, в Сидни, на която присъстваха представители на секторите на здравеопазването и иновациите, предава саудитската новинарска агенция СПА.

По време на събитието Здравният холдинг и Националната унифицирана компания за обществени поръчки (NUPCO) подписаха няколко меморандума за разбирателство с големи австралийски компании, специализирани в медицинска диагностика и клинични изследвания.

Ал Джаладжел заяви, че тези споразумения представляват значителна стъпка в разширяването на сътрудничеството в областта на здравеопазването между двете страни. Партньорствата ще се фокусират върху разработването на интегрирани решения в здравеопазването и клинични изследвания в геномиката и биотехнологиите, което ще затвърди позицията на Саудитска Арабия като регионален център за напреднали медицински изследвания, в съответствие с Програмата за трансформация на здравния сектор по „Визия 2030“.

Участието на министъра бе част от официалното му пътуване до Австралия, което включваше и посещения в Мелбърн и Канбера, насочени към укрепване на партньорствата в здравеопазването и подкрепа на инвестициите в медицински иновации и научни изследвания.

