Николай Станоев
Израелската армия обяви, че палестински бойци са обстрелвали главния коридор за хуманитарни доставки в Газа
Палестинци са се втурнали да събират хуманитарна помощ, изпратена по въздуха от Обединените арабски емирства, в Дейр ал Балах, в централната част на ивицата Газа, 19 август 2025 г. Снимка: АП/Abdel Kareem Hana
Тел Авив,  
22.08.2025 00:32
 (БТА)
Израелската армия обяви, че палестински бойци са обстрелвали главния коридор за доставки на хуманитарна помощ в ивицата Газа, предаде ДПА.

Снаряд е бил изстрелян от район близо до болница "Насер" в град Хан Юнис, в южната част на крайбрежната територия, се казва в изявлението, публикувано вчера.

Според израелската армия атаката е била извършена по време на преминаването на конвой от камиони, които са отивали да вземат хуманитарна помощ от контролно-пропускателния пункт "Керем Шалом". Снарядът е паднал "на 300 метра от коридора", се казва в изявлението, в което обстрелът е определен като опит за саботиране на доставките.

Военното крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" от своя страна обяви, че е атакувало "командно-контролен център, а също вражески войници и превозни средства, струпали се югозападно от град Рафах", в най-южната част на ивицата Газа.

Международни хуманитарни организации обвиниха многократно Израел, че възпрепятства потока от хуманитарна помощ към палестинската територия. Израелските власти на свой ред твърдят, че всеки ден пропускат в Газа стотици камиони, както и че позволяват доставки по въздуха, отбелязва ДПА.

/НС/

Свързани новини

21.08.2025 22:10

Британското МВнР извика израелската посланичка във връзка с одобрения от Израел план за заселване на Западния бряг

Британското външно министерство извика израелската посланичка в Лондон Ципи Хотовели във връзка с одобрения от Тел Авив обширен план за заселване на Западния бряг, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
21.08.2025 21:09

Нетаняху: Израел ще започне преговори за прекратяване на огъня в Газа, за да сложи край на войната и да освободи заложниците

Премиерът Бенямин Нетаняху днес обяви, че Израел ще започне незабавни преговори за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на почти двугодишната война при условия, приемливи за Израел, предаде Ройтерс.
21.08.2025 15:36

ООН: Недохранените деца в град Газа може да умрат по време на новата израелска военна операция

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) Филип Лазарини днес изрази тревога, че децата, страдащи от недохранване в ивицата Газа, ще умрат, ако незабавно не бъдат въведени извънредни мерки по време на израелската военна операция в град Газа, предаде Ройтерс. Лазарини заяви, че данните показват шесткратно увеличение в броя на децата, страдащи от недохранване в град Газа от март насам.
21.08.2025 14:23

АНП: Нидерландският кабинет ще обсъди нови мерки срещу Израел утре

Нидерландският кабинет ще обсъди нови мерки срещу Израел на заседанието си утре. Това съобщи служебният външен министър Каспар Велдкамп. Той посочи като пример бойкота на продукти, произхождащи от незаконни селища на Западния бряг. Все още не е ясно дали мерките трябва да бъдат предприети на национално или на европейско ниво, предаде Националната новинарска агенция на Нидерландия АНП.
21.08.2025 09:51

Западни издания коментират развоя на войната в Газа

Израел привиква 60 000 резервисти преди офанзивата за превземане на град Газа, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".Тази стъпка е предприета два дни, след като движението "Хамас" обяви, че е приело предложението за прекратяване на огъня и сделка за заложниците в Газа, и на фона на острата международна критика срещу продължаващата 22 месеца война на Израел в палестинската територия, която доведе до хуманитарна катастрофа и масов глад в анклава.
20.08.2025 21:07

Израелската армия обяви, че е започнала операцията си за установяване на контрол над град Газа

Израелската армия е предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс.

