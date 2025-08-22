Израелската армия обяви, че палестински бойци са обстрелвали главния коридор за хуманитарни доставки в Газа

Израелската армия обяви, че палестински бойци са обстрелвали главния коридор за доставки на хуманитарна помощ в ивицата Газа, предаде ДПА.

Снаряд е бил изстрелян от район близо до болница "Насер" в град Хан Юнис, в южната част на крайбрежната територия, се казва в изявлението, публикувано вчера.

Според израелската армия атаката е била извършена по време на преминаването на конвой от камиони, които са отивали да вземат хуманитарна помощ от контролно-пропускателния пункт "Керем Шалом". Снарядът е паднал "на 300 метра от коридора", се казва в изявлението, в което обстрелът е определен като опит за саботиране на доставките.

Военното крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" от своя страна обяви, че е атакувало "командно-контролен център, а също вражески войници и превозни средства, струпали се югозападно от град Рафах", в най-южната част на ивицата Газа.

Международни хуманитарни организации обвиниха многократно Израел, че възпрепятства потока от хуманитарна помощ към палестинската територия. Израелските власти на свой ред твърдят, че всеки ден пропускат в Газа стотици камиони, както и че позволяват доставки по въздуха, отбелязва ДПА.