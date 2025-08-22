Най-малко петима убити при атентат с кола бомба пред военна база в Колумбия

Най-малко петима души бяха убити, а 36 - ранени, при атентат с кола бомба пред военна база в Колумбия, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Нападението бе извършено в Кали, в югозападната част на страната. Кметът на третия по големина колумбийски град, Алехандро Едер, каза, че това е "наркотерористична атака".

"Бомба беше взривена" близо до военновъздушната база "Марко Фидел Суарес", на оживена улица, съобщи по-рано полицията.

За момента не е ясно коя групировка е извършила атентата.

През юни фракция, отцепила се от бившата партизанска групировка Революционни въоръжени сили на Колумбия (ФАРК) - Централният генерален щаб, пое отговорност за поредица бомбени нападения и стрелби във и около Кали, при които бяха убити седем души - петима цивилни и двама полицаи, отбелязва АФП.