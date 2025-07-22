Съдийската комисия на БФС изпрати международния съдия Волен Чинков на мача Арда – Локомотив (София) от 2-ия кръг

site.btaСъдийската комисия на БФС изпрати международния съдия Волен Чинков на мача Арда – Локомотив (София) от 2-ия кръг
Първенство на България по футбол, срещи от 2 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Берое (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Тодор Недялков Киров
СН: Николай Йорданов Колев
26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.
ПФК ЦСКА - Спартак 1918 (Варна)
ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов
СН: Никола Петров Джугански
27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив (София)
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Ахмед Яшар Ахмед
27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Георги Крумов Виделов
27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Владимиров Игнатов
28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Славия (София)
ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Кольо Димитров Данев
28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Монтана - Локомотив (Пловдив)
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Стоян Маринов Алексиев
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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