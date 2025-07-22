Съдийската комисия на БФС изпрати международния съдия Волен Чинков на мача Арда – Локомотив (София) от 2-ия кръг

Първенство на България по футбол, срещи от 2 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026

25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Иван Захариев Вълчев

26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.

ПФК Берое (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Николай Йорданов Колев



26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.

ПФК ЦСКА - Спартак 1918 (Варна)

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Радослав Петров Гидженов

СН: Никола Петров Джугански



27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив (София)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.

ПФК Черно море - ПФК Ботев (Пловдив)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Георги Крумов Виделов



27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Георги Владимиров Игнатов



28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ПФК Славия (София)

ГС: Васил Петров Минев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Кольо Димитров Данев



28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Монтана - Локомотив (Пловдив)

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Стоян Маринов Алексиев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.