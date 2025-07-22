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Съдийската комисия на БФС изпрати международния съдия Волен Чинков на мача Арда – Локомотив (София) от 2-ия кръг

Атанас Василев
Съдийската комисия на БФС изпрати международния съдия Волен Чинков на мача Арда – Локомотив (София) от 2-ия кръг
Съдийската комисия на БФС изпрати международния съдия Волен Чинков на мача Арда – Локомотив (София) от 2-ия кръг
На снимката: главният съдия Волен Чинков.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
София,  
22.07.2025 15:20
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 2 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026
25 юли 2025 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Ботев Враца - ПФК Лудогорец
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Димитър Димитров Димитров
СН:    Иван Захариев Вълчев     

26 юли 2025 г., събота, 19:00 ч.
ПФК Берое (Стара Загора) - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Теодор Пешев Петров
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Тодор Недялков Киров
СН:    Николай Йорданов Колев     
 
26 юли 2025 г., събота, 21:15 ч.
ПФК ЦСКА - Спартак 1918 (Варна)
ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Иван Стоянов Копчев    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Християна Красимирова Гутева    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Радослав Петров Гидженов
СН:    Никола Петров Джугански     
 
27 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ФК Локомотив (София)
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:    Георги Петров Стоянов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Любослав Бисеров Любомиров
СН:    Ахмед Яшар Ахмед     
 
27 юли 2025 г., неделя, 19:45 ч.
ПФК Черно море - ПФК Ботев (Пловдив)
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Александър Христов Апостолов
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов    ВАР:    Венцислав Георгиев Митрев    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
27 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Левски
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Мартин Иванов Марков    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Денислав Йорданов Сталев
СН:    Георги Владимиров Игнатов     
 
28 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Славия (София)
ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ:    Валентин Станчев Железов    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
28 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Монтана - Локомотив (Пловдив)
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Ивайло Красимиров Ненков
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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