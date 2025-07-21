Спартак (Варна) и Берое направиха равенство в последния мач от първия кръг на Първа лига

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг в efbet Лига:

Спартак (Варна) - Берое - 0:0 Локомотив Пловдив - Добруджа - 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Димитър Илиев 23-дузпа от неделя: Левски - Монтана - 5:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов 6, 2:0 Марин Петков 42-дузпа, 3:0 Мустафа Сангаре 58-дузпа, 4:0 Денис Динев 61-автогол, 5:0 Марин Петков 73 пропусната дузпа: Иван Коконов (Монтана) 67 Славия - Ботев Враца - 2:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Мартин Петков 13, 0:2 Ариан Кабаши 24, 1:2 Роберто Райчев 50, 2:2 Роберто Райчев 54 пропусната дузпа: Иван Минчев (Славия) 29 червени картони: Леви Нтумба (Славия) 58, Мартин Петков (Ботев Враца) 57 от събота: Ботев Пловдив - ЦСКА - 1:1 (1:1) голмайстори: 1:0 Николай Минков 28, 1:1 Йоанис Питас 45+3-дузпа Лудогорец - Септември - 5:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 9 дузпа, 2:0 Ерик Биле 49, 3:0 Станислав Иванов 55, 4:0 Дерой Дуарте 77, 5:0 Оливие Вердон 90+2 дузпа от петък: Локомотив София - Черно море - 1:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 19, 1:1 Анте Аралица 32 ЦСКА 1948 (София) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0) голмайстор: 1:0 Атанас Илиев 81 пропусната дузпа: Георги Николов (Арда) 72 червен картон: Феликс Ебоа Ебоа (Арда) 90+3