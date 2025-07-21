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Спартак (Варна) и Берое направиха равенство в последния мач от първия кръг на Първа лига

Христо Бонински
Спартак (Варна) и Берое направиха равенство в последния мач от първия кръг на Първа лига
Спартак (Варна) и Берое направиха равенство в последния мач от първия кръг на Първа лига
БТА, Варна (21 юли 2025) На стадион "Спартак" във Варна се играе срещата от 1-ия кръг на efbet Лига между отборите на Спартак 1918 Варна и Берое.Снимка: Красимир Кръстев/БТА (КН)
Варна,  
21.07.2025 23:07
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от първия кръг в efbet Лига:

Спартак (Варна) - Берое - 0:0

Локомотив Пловдив - Добруджа - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Димитър Илиев 23-дузпа

от неделя:
Левски - Монтана    - 5:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Радослав Кирилов 6, 2:0 Марин Петков 42-дузпа, 3:0 Мустафа Сангаре 58-дузпа, 4:0 Денис Динев 61-автогол, 5:0 Марин Петков 73
пропусната дузпа: Иван Коконов (Монтана) 67

Славия - Ботев Враца       - 2:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Мартин Петков 13, 0:2 Ариан Кабаши 24, 1:2 Роберто Райчев 50, 2:2 Роберто Райчев 54
пропусната дузпа: Иван Минчев (Славия) 29
червени картони: Леви Нтумба (Славия) 58, Мартин Петков (Ботев Враца) 57

от събота:
Ботев Пловдив - ЦСКА - 1:1 (1:1)
голмайстори: 1:0 Николай Минков 28, 1:1 Йоанис Питас 45+3-дузпа

Лудогорец - Септември - 5:0 (1:0)
голмайстори: 1:0 Ивайло Чочев 9 дузпа, 2:0 Ерик Биле 49, 3:0 Станислав Иванов 55, 4:0 Дерой Дуарте 77, 5:0 Оливие Вердон 90+2 дузпа

от петък:
Локомотив София - Черно море - 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Асен Чандъров 19, 1:1 Анте Аралица 32

ЦСКА 1948 (София) - Арда (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Атанас Илиев 81
пропусната дузпа: Георги Николов (Арда) 72
червен картон: Феликс Ебоа Ебоа (Арда) 90+3

/ХБ/

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21.07.2025 23:11

Спартак 1918 Варна и Берое не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно при старта си в първенството

Среща от 1-ия кръг на efbet Лигата: Спартак 1918 Варна – Берое 0:0 Стадион „Спартак“; Зрители - 1000; Съдия – Димитър Димитров; Жълти картони: Цветослав Маринов (Спартак 1918 Варна); Леандро Годой, Карлос Алгара (Берое); Състави: Спартак 1918 Варна

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