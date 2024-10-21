Подробно търсене

Димитър Буров ще ръководи срещата във Втора лига между Лудогорец II и Миньор (Перник)

Атанас Василев
Димитър Буров ще ръководи срещата във Втора лига между Лудогорец II и Миньор (Перник)
Димитър Буров ще ръководи срещата във Втора лига между Лудогорец II и Миньор (Перник)
Пресфото-БТА снимка: Владимир Шоков
София,  
21.10.2024 13:09
 (БТА)

Първенство на България по футбол - съдийски назначения 14 кръг Втора лига, сезон 2024-2025
23 октомври 2024 г., сряда, 14:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС: Кристиян Младенов Тодоров, АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Мирослав Николаев Симеонов 
4-ТИ: Иван Руменов Христов
 СН: Иво Величков Боев
  
23 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - Миньор (Перник)
 ГС: Димитър Цолов Буров, АС1: Костадин Димитров Тановчев, АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
 СН: Мартин Иванов Димитров
 
 24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
ФК Ловеч - ЦСКА 1948 II
ГС: Светослав Иванов Лазаров, АС1: Владимир Здравков Хубенов, АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
 СН: Тони Бонев Пандарски
  
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ФК Марек 1915
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Драган Кирилов Стойков
  
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
Фратрия (Варна) – Етър (В. Търново)
 ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Владимир Тодоров Ташков, АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СН: Живко Герганов Недялков
  
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Струмска слава 1927
ГС: Петър Милков Николов
АС1: Павлин Цветанов Михайлов, АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стефан Иванов Йорданов
  
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
ОФК Несебър - ОФК Беласица
 ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Борис Димитров Борисов
 
24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Пирин (Благоевград) - ФК Дунав Русе
 ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Михаел Николаев Денчев

 4-ТИ: Христо Митков Минчев
 СН: Тихомир Димитров Костовски
  
25 октомври 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
 ГС: Димо Стоянов Димов, АС1: Месут Севинчев Ахмедов, АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Александър Ангелов Атанасов
  
30 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II - Ботев Пд II
 ГС: Антонио Тодоров Антов, АС1: Марио Георгиев Данаилов, АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
 СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
 СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:38 на 21.10.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация