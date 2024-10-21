Димитър Буров ще ръководи срещата във Втора лига между Лудогорец II и Миньор (Перник)

Първенство на България по футбол - съдийски назначения 14 кръг Втора лига, сезон 2024-2025

23 октомври 2024 г., сряда, 14:45 ч.

ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019

ГС: Кристиян Младенов Тодоров, АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Иван Руменов Христов

СН: Иво Величков Боев



23 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч.

ПФК Лудогорец II (Разград) - Миньор (Перник)

ГС: Димитър Цолов Буров, АС1: Костадин Димитров Тановчев, АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Мартин Иванов Димитров



24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.

ФК Ловеч - ЦСКА 1948 II

ГС: Светослав Иванов Лазаров, АС1: Владимир Здравков Хубенов, АС2: Стоян Игнатов Петров

4-ТИ: Петър Димов Аспарухов

СН: Тони Бонев Пандарски



24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.

Спортист 2009 (Своге) - ФК Марек 1915

ГС: Петър Георгиев Кузев

АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Драган Кирилов Стойков



24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.

Фратрия (Варна) – Етър (В. Търново)

ГС: Борис Борисов Попов

АС1: Владимир Тодоров Ташков, АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

СН: Живко Герганов Недялков



24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Струмска слава 1927

ГС: Петър Милков Николов

АС1: Павлин Цветанов Михайлов, АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

СН: Стефан Иванов Йорданов



24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.

ОФК Несебър - ОФК Беласица

ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Борис Димитров Борисов



24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК Пирин (Благоевград) - ФК Дунав Русе

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Тихомир Димитров Костовски



25 октомври 2024 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Локомотив Горна Оряховица

ГС: Димо Стоянов Димов, АС1: Месут Севинчев Ахмедов, АС2: Желязко Димитров Пилатов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Александър Ангелов Атанасов



30 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч.

ПФК ЦСКА-София II - Ботев Пд II

ГС: Антонио Тодоров Антов, АС1: Марио Георгиев Данаилов, АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Донка Динчева Желева-Терзиева

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.