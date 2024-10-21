Димитър Буров ще ръководи срещата във Втора лига между Лудогорец II и Миньор (Перник)

site.btaДимитър Буров ще ръководи срещата във Втора лига между Лудогорец II и Миньор (Перник)
Първенство на България по футбол - съдийски назначения 14 кръг Втора лига, сезон 2024-2025
23 октомври 2024 г., сряда, 14:45 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Янтра 2019
ГС: Кристиян Младенов Тодоров, АС1: Димо Дамянов Вълчев, АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Иво Величков Боев
23 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч.
ПФК Лудогорец II (Разград) - Миньор (Перник)
ГС: Димитър Цолов Буров, АС1: Костадин Димитров Тановчев, АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Мартин Иванов Димитров
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
ФК Ловеч - ЦСКА 1948 II
ГС: Светослав Иванов Лазаров, АС1: Владимир Здравков Хубенов, АС2: Стоян Игнатов Петров
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Тони Бонев Пандарски
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
Спортист 2009 (Своге) - ФК Марек 1915
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Драган Кирилов Стойков
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
Фратрия (Варна) – Етър (В. Търново)
ГС: Борис Борисов Попов
АС1: Владимир Тодоров Ташков, АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
СН: Живко Герганов Недялков
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Струмска слава 1927
ГС: Петър Милков Николов
АС1: Павлин Цветанов Михайлов, АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
СН: Стефан Иванов Йорданов
24 октомври 2024 г., четвъртък, 16:00 ч.
ОФК Несебър - ОФК Беласица
ГС: Валентин Станчев Железов, АС1: Станимир Илков Илков, АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Борис Димитров Борисов
24 октомври 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Пирин (Благоевград) - ФК Дунав Русе
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Милен Дончев Арабаджиев, АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Тихомир Димитров Костовски
25 октомври 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Димо Стоянов Димов, АС1: Месут Севинчев Ахмедов, АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Александър Ангелов Атанасов
30 октомври 2024 г., сряда, 16:00 ч.
ПФК ЦСКА-София II - Ботев Пд II
ГС: Антонио Тодоров Антов, АС1: Марио Георгиев Данаилов, АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Донка Динчева Желева-Терзиева
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/АВ/
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