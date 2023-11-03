Берое и Пирин не се победиха в първия мач от 16-ия кръг на efbet Лигата

Efbet лига, XVI кръг

Берое - Пирин - 0:0 по-късно днес: Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив) В неделя от 15:30 часа: Лудогорец - Крумовград В понеделник от 13:00 часа: Ботев (Враца) - Локомотив (София) От 15:30 часа: Славия - Етър От 18:00 часа ЦСКА-София - Хебър Във вторник от 15:00 часа: Черно море - Арда От 17:30 часа: ЦСКА 1948 - Левски Класиране: 1. Черно море 15 9 5 1 25:12 32 2. ЦСКА-София 15 9 5 1 20:8 32 3. Локомотив (Пд) 15 9 4 2 29:15 31 4. Лудогорец 14 9 3 2 35:9 30 5. Левски 15 8 3 4 23:11 27 6. Арда 14 7 4 3 21:8 25 7. ЦСКА 1948 13 6 5 2 14:8 23 8. Берое 16 6 3 7 15:22 21 9. Хебър 15 5 4 6 17:18 19 10. Крумовград 15 5 3 7 13:20 18 11. Ботев (Пд) 15 5 3 7 26:21 18 12. Локомотив (Сф) 15 4 2 9 10:29 14 13. Пирин 16 3 3 10 9:23 12 14. Славия 15 3 2 10 9:26 11 15. Ботев (Вр) 15 3 1 11 10:29 10 16. Етър 15 2 2 11 11:28 8