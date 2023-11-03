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Берое и Пирин не се победиха в първия мач от 16-ия кръг на efbet Лигата

Христо Бонински
Берое и Пирин не се победиха в първия мач от 16-ия кръг на efbet Лигата
Берое и Пирин не се победиха в първия мач от 16-ия кръг на efbet Лигата
Снимка: БТА
Стара Загора,  
03.11.2023 18:55
 (БТА)

Efbet лига, XVI кръг

Берое - Пирин - 0:0

по-късно днес:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (Пловдив)

В неделя от 15:30 часа:
Лудогорец - Крумовград

В понеделник от 13:00 часа:
Ботев (Враца) - Локомотив (София)

От 15:30 часа:
Славия - Етър

От 18:00 часа
ЦСКА-София - Хебър

Във вторник от 15:00 часа:
Черно море - Арда

От 17:30 часа:
ЦСКА 1948 - Левски

Класиране:
1. Черно море       15  9   5   1   25:12   32
2. ЦСКА-София       15  9   5   1   20:8    32
3. Локомотив (Пд)   15  9   4   2   29:15   31
4. Лудогорец        14  9   3   2   35:9    30
5. Левски           15  8   3   4   23:11   27
6. Арда             14  7   4   3   21:8    25
7. ЦСКА 1948        13  6   5   2   14:8    23
8. Берое            16  6   3   7   15:22   21
9. Хебър            15  5   4   6   17:18   19
10. Крумовград      15  5   3   7   13:20   18
11. Ботев (Пд)      15  5   3   7   26:21   18
12. Локомотив (Сф)  15  4   2   9   10:29   14
13. Пирин           16  3   3   10  9:23    12
14. Славия          15  3   2   10  9:26    11
15. Ботев (Вр)      15  3   1   11  10:29   10
16. Етър            15  2   2   11  11:28   8

/ХБ/

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