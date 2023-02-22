Петър Кузев ще свири дербито на 20-ия кръг във Втора лига между Монтана и Спортист Своге

site.btaПетър Кузев ще свири дербито на 20-ия кръг във Втора лига между Монтана и Спортист Своге
Назначения за мачовете от 20-ия кръг във Втора лига:
24 февруари 2023 година, петък, 14:00 часа:
Ботев Пловдив II - ОФК Беласица Петрич
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски
АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Петър Милков Николов
СН: Николай Тодоров Петров
24 февруари 2023 година, петък, 14:30 часа:
ОФК Янтра 2019 Габрово - ОФК Спартак Плевен
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ти: Борис Борисов Попов
СН: Красимир Иванов Василев
24 февруари 2023 година, петък, 17:00 часа:
ПФК Монтана 1921 - Спортист 2009 Своге
ГС: Петър Георгиев Кузев
АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Стоян Христов Денев
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ПФК Марица 1921 Пловдив - Дунав Русе
ГС: Станимир Георгиев Тодоров
АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Владимир Николаев Кирилов
СН: Йордан Иларионов Дурчев
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II Разград - ФК Струмска слава 1927 Радомир
ГС: Кристиян Младенов Тодоров
АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Тодор Недялков Киров
СН: Асен Йорданов Николов
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ФК Крумовград - Миньор Перник
ГС: Георги Иванов Иванов
АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев
СН: Илко Мирославов Топалов
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ФК Созопол - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димо Стоянов Димов
АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Мюмюн Мехмед Сар
СН: Георги Иванов Хаджийски
25 февруари 2023 година, събота, 16:00 часа:
ФК Етър Велико Търново - ФК Витоша
ГС: Любомир Николаев Вушовски
АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Йосиф Петров Ронков
26 февруари 2023 година, неделя, 14:00 часа:
ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II
ГС: Мартин Иванов Марков
АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов
СН: Живко Герганов Недялков
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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