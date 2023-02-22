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Петър Кузев ще свири дербито на 20-ия кръг във Втора лига между Монтана и Спортист Своге

Георги Крумов
Петър Кузев ще свири дербито на 20-ия кръг във Втора лига между Монтана и Спортист Своге
Петър Кузев ще свири дербито на 20-ия кръг във Втора лига между Монтана и Спортист Своге
снимка: БТА
София,  
22.02.2023 11:29
 (БТА)

Назначения за мачовете от 20-ия кръг във Втора лига:

24 февруари 2023 година, петък, 14:00 часа:
Ботев Пловдив II - ОФК Беласица Петрич
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски    
АС1: Костадин Димитров Тановчев    АС2: Георги Димчев Великов
4-ти: Петър Милков Николов                
СН: Николай Тодоров Петров     
 
24 февруари 2023 година, петък, 14:30 часа:
ОФК Янтра 2019 Габрово - ОФК Спартак Плевен
ГС: Венцислав Георгиев Митрев    
АС1: Дарин Василев Иванов    АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ти: Борис Борисов Попов                
СН: Красимир Иванов Василев     
 
24 февруари 2023 година, петък, 17:00 часа:
ПФК Монтана 1921 - Спортист 2009 Своге
ГС: Петър Георгиев Кузев    
АС1: Александър Христов Апостолов    АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ти: Стилян Стоянов Колев                
СН: Стоян Христов Денев     
 
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ПФК Марица 1921 Пловдив - Дунав Русе
ГС: Станимир Георгиев Тодоров    
АС1: Венцислав Бориславов Банчев    АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ти: Владимир Николаев Кирилов                
СН: Йордан Иларионов Дурчев     
 
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ПФК Лудогорец 1945 II Разград - ФК Струмска слава 1927 Радомир
ГС: Кристиян Младенов Тодоров    
АС1: Живко Руменов Петров    АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ти: Тодор Недялков Киров                
СН: Асен Йорданов Николов     
 
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ФК Крумовград - Миньор Перник
ГС: Георги Иванов Иванов    
АС1: Желязко Димитров Пилатов    АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев                
СН: Илко Мирославов Топалов     
 
25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:
ФК Созопол - ФК Литекс Ловеч
ГС: Димо Стоянов Димов    
АС1: Васил Стоянов Шавов    АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Мюмюн Мехмед Сар                
СН: Георги Иванов Хаджийски     
 
25 февруари 2023 година, събота, 16:00 часа:
ФК Етър Велико Търново - ФК Витоша
ГС: Любомир Николаев Вушовски    
АС1: Георги Пламенов Тодоров    АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров                
СН: Йосиф Петров Ронков     
 
26 февруари 2023 година, неделя, 14:00 часа:
ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II
ГС: Мартин Иванов Марков    
АС1: Георги Любомиров Минев    АС2: Асен Крумов Крумов
4-ти: Стоян Панталеев Арсов                
СН: Живко Герганов Недялков     
 
СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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Към 11:55 на 22.02.2023 Новините от днес

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