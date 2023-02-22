Петър Кузев ще свири дербито на 20-ия кръг във Втора лига между Монтана и Спортист Своге

Назначения за мачовете от 20-ия кръг във Втора лига:

24 февруари 2023 година, петък, 14:00 часа:

Ботев Пловдив II - ОФК Беласица Петрич

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски

АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Георги Димчев Великов

4-ти: Петър Милков Николов

СН: Николай Тодоров Петров



24 февруари 2023 година, петък, 14:30 часа:

ОФК Янтра 2019 Габрово - ОФК Спартак Плевен

ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ти: Борис Борисов Попов

СН: Красимир Иванов Василев



24 февруари 2023 година, петък, 17:00 часа:

ПФК Монтана 1921 - Спортист 2009 Своге

ГС: Петър Георгиев Кузев

АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Стоян Христов Денев



25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:

ПФК Марица 1921 Пловдив - Дунав Русе

ГС: Станимир Георгиев Тодоров

АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ти: Владимир Николаев Кирилов

СН: Йордан Иларионов Дурчев



25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:

ПФК Лудогорец 1945 II Разград - ФК Струмска слава 1927 Радомир

ГС: Кристиян Младенов Тодоров

АС1: Живко Руменов Петров АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ти: Тодор Недялков Киров

СН: Асен Йорданов Николов



25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:

ФК Крумовград - Миньор Перник

ГС: Георги Иванов Иванов

АС1: Желязко Димитров Пилатов АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ти: Денислав Йорданов Сталев

СН: Илко Мирославов Топалов



25 февруари 2023 година, събота, 14:00 часа:

ФК Созопол - ФК Литекс Ловеч

ГС: Димо Стоянов Димов

АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ти: Мюмюн Мехмед Сар

СН: Георги Иванов Хаджийски



25 февруари 2023 година, събота, 16:00 часа:

ФК Етър Велико Търново - ФК Витоша

ГС: Любомир Николаев Вушовски

АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Марин Иванов Бонев

4-ти: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Йосиф Петров Ронков



26 февруари 2023 година, неделя, 14:00 часа:

ПФК Добруджа 1919 - ЦСКА 1948 II

ГС: Мартин Иванов Марков

АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ти: Стоян Панталеев Арсов

СН: Живко Герганов Недялков



СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.