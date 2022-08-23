Волейболният Добруджа 07 започна лятната си подготовка

Волейболният Добруджа 07 започна подготовката си за новия сезон. Състезателите, водени от треньора Данаил Милушев, излязоха за първо занимание в зала "Добротица" пред погледите на своите фенове и клубния президент Тодорин Ненчев. Подготовката на отбора ще протече изцяло в домашни условия.

Отборът от Добрич започна занимания с група от 15 волейболисти. Това са Златко Кьосев, Жулиен Георгиев, Светослав Арнаудов, Николай Тодоров, Самуил Василев, Александър Кордев, Георги Михалев, Христо Енков, Стефан Георгиев, Леон Тончев, Мариян Наков, Валентин Благинов и юношите на клуба Николай Иванов, Иво Катранджиев и Антонио Дончев.

Помощници в треньорския щаб на бившия национал Милушев ще продължат да бъдат Генчо Цветков и Милен Илиев, който ще изпълнява функциите и на кондиционен треньор. Лекар на отбора ще бъде Диян Йорданов, а новото име в щаба е Лилиян Тронков. Той ще бъде скаутмен.