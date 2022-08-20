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Добруджа обърна Литекс във Втора лига

Мирослав Димитров
Добруджа обърна Литекс във Втора лига
Добруджа обърна Литекс във Втора лига
София,  
20.08.2022 20:06
 (БТА) 
Мачове от шестия кръг във Втора лига на България по футбол: 

Добруджа - Литекс (Ловеч)                     3:2
Лудогорец II - Дунав (Русе)                   3:1
Спортист (Своге) - Беласица (Петрич)          0:2
Янтра (Габрово) - Марица Пловдив              0:0
Етър (Велико Търново) - Созопол               20 ч

от петък:
Витоша (Бистрица) - Миньор (Перник)           1:1

в понеделник:
Ботев II (Пловдив) - Струмска слава (Радомир)
Монтана - ЦСКА 1948 II

във вторник:
Крумовград - Спартак (Плевен)

временно класиране:
 1. Струмска слава 1927 (Радомир)       5    3   2   0    7:3    11 точки
 2. Спартак (Плевен)                    5    3   1   1   11:4    10   
 3. Миньор (Перник)                     6    2   3   1   10:5     9       
 4. Етър ВТ (Велико Търново)            5    2   3   0    7:4     9       
 5. Беласица (Петрич)                   6    3   0   3    7:7     9  
 6. Монтана 1921                        5    2   2   1    7:5     8        
 7. Янтра 2019 (Габрово)                6    1   5   0    6:5     8        
 8. Добруджа 1919 (Добрич)              6    2   2   2    9:9     8        
 9. Витоша (Бистрица)                   6    2   2   2    7:8     8 
10. Дунав Русе                          6    2   1   3    8:9     7 
11. Лудогорец 1945 II (Разград)         6    2   1   3    6:10    7      
12. Марица 1921 (Пловдив)               6    2   1   3    6:9     7     
13. Литекс (Ловеч)                      6    2   1   3   10:8     7      
14. ФК ЦСКА 1948 II (София)             5    1   4   0    4:3     7      
15. Крумовград (Крумовград)             5    2   1   2    6:6     7
16. Спортист 2009 (Своге)               6    1   3   2    5:8     6       
17. Созопол                             5    1   0   4    2:12    3       
18. Ботев II (Пловдив)                  5    0   2   3    2:5     2

/МД/

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