Изследване на института INSAIT към Софийския университет ще бъде представено на водещата световна конференция по роботика

Изследване на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде представено на водещата световна конференция по роботика Conference on Robot Learning (CoRL) 2025, съобщиха от пресцентъра на университета.

Форумът се провежда от 27 до 30 септември в Сеул, Република Корея. Разработката представя MotoVLA – нов подход, който позволява на роботите не само да се обучават от предварително подготвени от инженери данни, но и самостоятелно да извличат знания от обикновени видеозаписи.

От университета поясниха, че по този начин роботите могат да наблюдават как човек или друг робот извършва дадено действие и сами да извеждат необходимите движения – подобно на дете, което усвоява нови умения чрез наблюдение. Резултатите показват, че методът дава възможност машините да се справят по-добре с нови и непознати задачи, като ги прави по-интуитивни и приложими в реални ситуации.

Автори на изследването са Александър Спиридонов, д-р Ян-Нико Цех, Николай Николов, проф. Люк Ван Гул и д-р Данда Пани Паудел от INSAIT.

/ИПД