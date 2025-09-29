Заедно изживяхме финала на Световното първенство по волейбол в Аула „Максима“ на УАСГ

Финалът на Световното първенство по волейбол събра стотици почитатели на спорта в Аула „Максима“ на УАСГ. Университетът се превърна в място за общо преживяване и много емоции в неделя следобед.

Пред голям екран публиката подкрепяше българските момчета като един отбор и усети адреналина на решителния мач, сякаш е в самата спортна зала във Филипините.

Събитието бе реализирано по идея на Artvent, с подкрепата на ръководството на УАСГ, което предостави залата за безвъзмездно ползване. Основната част от публиката бяха млади хора – студенти и техни приятели, които донесоха в залата ентусиазъм, енергия и неподправена спортна страст. Атмосферата се превърна в истински празник на волейбола.

„Университетът по архитектура, строителство и геодезия винаги е подкрепял инициативи, които създават среда за общност и споделени емоции. Радваме се, че Аула „Максима“ се превърна в сцена за едно толкова вълнуващо преживяване и че именно младите хора бяха в сърцето му – със своята енергия и вяра в силата на спорта“, заяви ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Кутова-Каменова.

Университетът продължава мисията си да обединява образованието, културата и спорта в преживявания, които носят вдъхновение и сплотяват хората. Една от тези инициативи е предоставянето на Аула „Максима“ на Театър Artvent, където се играят едни от най-популярните театрални представления в София.

