Свищовските художници откриха 48-ата си традиционна изложба

В Художествена галерия „Николай Павлович“ беше открита 48-ата традиционна изложба на свищовските художници в рамките на празниците „Свищовски лозници“.

Тази година в изложбата участват 29 художници с общо 66 произведения – графика, живопис, скулптура, керамика и текстил. Всички произведения са достъпни за закупуване.

Сред авторите има утвърдени имена, участници в международни и национални изложби, както и млади таланти, отбеляза директорът на галерията Таня Ликова. Тя допълни, че с всяко издание художниците успяват да впечатлят публиката с майсторство, прецизност и послание.

Поредното доказателство за уникалността на Свищов като град с богата история и архитектура е посещението на ученици от Националното училище по изящни изкуства „Илия Петров“ в София. Те избраха Свищов за провеждане на своята практика и получиха теми за рисунките си, вдъхновени от града, каза кметът д-р Генчо Генчев. „В картините виждам, че река Дунав винаги вдъхновява художниците“, допълни той.

По време на откриването деца от Детска градина „Васил Левски“ поздравиха присъстващите със стихотворения.

Изложбата ще остане отворена за посетители и през октомври.