„КиноКлас“ създава художествени късометражни филми от ученици

За седма поредна година школата за филмово изкуство за деца и младежи „КиноКлас“ отваря врати. Целта ѝ е да развие една слабо застъпена ниша в българското образование – създаването на художествени късометражни филми от ученици в гимназиален етап на обучение, разказват инициаторите.

Тя вярват, че киното възпитава в ценности и че това възпитание предопределя и влияе на интелектуалното и емоционално развитие на личността: „Запознаването на младежите с отделни компоненти на киноезика ги учи на един много по-дълбок анализ и познание на киноизкуството. Среща ги с активни кинотворци, които могат да се превърнат освен в техни учители и в техни вдъхновители“.

В „КиноКлас“ се дискутира и анализира не само професионалната линия на създаване на един филм, но също така се прави задълбочено обсъждане на личните истории и взаимоотношенията между хората, които се преплитат в сюжетните линии на създаваните творби. Преподаватели в школата са Петър Вълчанов и Кристина Грозева (режисура), Симеон Венциславов (драматургия), Кирил Проданов (операторско майсторство), Ивелина Минева (сценография), Мартина Апостолова (актьорско майсторство), Момчил Божков (звукорежисура), Красимир Хазърбасанов (организация на снимачен процес), Катерина Ламбринова (история на киното), Мария Стоянова (режисура), Мира Искърова (музика и композиция).

Възпитаници на школата са настоящи студенти в различни филмови специалности както в България, така и в Германия, Италия, Холандия, Франция, САЩ.

„Освен вече традиционните класове за игрално и документално кино за тийнейджъри, тази учебна година ние сме подготвили нови и вълнуващи изненади. Ще поканим и по-малките ученици от 10 до 13 години да се включат в клас по анимация. Ще разширим дейността си извън столицата не само в Бургас, но и в Пловдив и Севлиево. Професионалните класове тази година ще стартират с клас по сценарно писане със Симеон Венциславов и по режисура с Камен Калев. От тази учебна година „КиноКлас“ е член на Европейския филмов клуб към Европейската филмова академия и всеки месец ще бъдем домакини на прожекции на съвременни европейски филми и онлайн срещи и дискусии с техните автори“, разказват от „КиноКлас“.

/ДД