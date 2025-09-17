Подробно търсене

„Арабеск“ открива новия си сезон със „Съвършеното несъвършенство“

„Арабеск“ открива новия си сезон със „Съвършеното несъвършенство“
„Арабеск“ открива новия си сезон със „Съвършеното несъвършенство“
„Арабеск“ открива новия си сезон с премиерата на „BarrocoLife: Съвършеното несъвършенство“. Снимка – „Арабеск“
София,  
17.09.2025 18:21
 (БТА)

„Арабеск“ открива новия си сезон с премиерата на „BarrocoLife: Съвършеното несъвършенство“. Събитието е на 5 октомври в Музикалния театър, съобщават от трупата.

Боряна Сечанова, която ръководи състава четвърт век, предаде в началото на сезона щафетата на Ангелина Гаврилова – хореограф, педагог и един от солистите на трупата като артистичен директор на балета.

„BarrocoLife: Съвършеното несъвършенство“ се състои от две самостоятелни нови творби – „Четирите годишни времена“ по музика на Вивалди и хореография на Анна Донева и „В сянката на твоите криле“ – на хореографа Мила Искренова, по музика на Бах, Хендел, Жан-Филип Рамо.

„Ще се потопим в съвършеното несъвършенство на летящите форми на барока, пречупени нежно от хореографската мисъл на двама интересни съвременни творци и виртуозното одухотворено изпълнение на танцьорите“, разказват от екипа.

„Четирите годишни времена“ е програмно музикално произведение от италианския бароков композитор Антонио Вивалди. Съставено е от четири цигулкови концерта, всеки от които обрисува едно от годишните времена. Балетът спазва структурата на музикалното произведение - сменящите се сезони, символизиращи състоянията, през които преминава човекът и човешките взаимоотношения. „В сянката на твоите крилe“ хореографията прави съвременен прочит на известни образци от музикалното наследство, прекосявайки различни стилистични и смислови граници, посочват от трупата. Четирима танцьори сгъват времето и пространството и представят страстите на съвременния човек през призмата на вечността.

/ДД

/ВБ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

03.03.2025 13:05

Творческа лаборатория очаква хореографи между 18 и 36 години

От 15 до 25 юни в София е четвъртото издание на творческата лаборатория за млади хореографи „ХЕЛИОС“ (абревиатура на хореографска експериментална лаборатория и иновативна образователна сцена). Регионалният център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ отново ще бъде домакин на проекта, посочват организаторите.
22.02.2025 16:16

Анна Пампулова за „Алиса в страната на чудесата”: Излизаме от рамките на очакваното

Режисьорът и хореограф Анна Пампулова, сценографът и костюмограф Борис Далчев и танцьорите Андрея Дякова и Светлозар Тинев – пред БТА, в разговор с Даниел Димитров – за режисьорския прочит и темите, за динамиката, стиловото и жанрово разнообразие на спектакъла, за личните моменти, въображението и актьорските предизвикателства пред изпълнителите.
13.02.2025 18:00

Балет „Арабеск“ представя нов прочит на „Алиса в страната на чудесата” през темата за объркването и изгубването на самоличността

Балет „Арабеск“ представя нов прочит на „Алиса в страната на чудесата“. Премиерата е на 21 февруари в Музикалния театър, съобщават от трупата.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:30 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация