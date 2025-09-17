„Арабеск“ открива новия си сезон със „Съвършеното несъвършенство“

„Арабеск“ открива новия си сезон с премиерата на „BarrocoLife: Съвършеното несъвършенство“. Събитието е на 5 октомври в Музикалния театър, съобщават от трупата.

Боряна Сечанова, която ръководи състава четвърт век, предаде в началото на сезона щафетата на Ангелина Гаврилова – хореограф, педагог и един от солистите на трупата като артистичен директор на балета.

„BarrocoLife: Съвършеното несъвършенство“ се състои от две самостоятелни нови творби – „Четирите годишни времена“ по музика на Вивалди и хореография на Анна Донева и „В сянката на твоите криле“ – на хореографа Мила Искренова, по музика на Бах, Хендел, Жан-Филип Рамо.

„Ще се потопим в съвършеното несъвършенство на летящите форми на барока, пречупени нежно от хореографската мисъл на двама интересни съвременни творци и виртуозното одухотворено изпълнение на танцьорите“, разказват от екипа.

„Четирите годишни времена“ е програмно музикално произведение от италианския бароков композитор Антонио Вивалди. Съставено е от четири цигулкови концерта, всеки от които обрисува едно от годишните времена. Балетът спазва структурата на музикалното произведение - сменящите се сезони, символизиращи състоянията, през които преминава човекът и човешките взаимоотношения. „В сянката на твоите крилe“ хореографията прави съвременен прочит на известни образци от музикалното наследство, прекосявайки различни стилистични и смислови граници, посочват от трупата. Четирима танцьори сгъват времето и пространството и представят страстите на съвременния човек през призмата на вечността.

/ДД