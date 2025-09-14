В Самоков бе почетена паметта на свети Паисий Хилендарски

В храм „Св. Николай Чудотворец“ бе почетена паметта на свети Паисий Хилендарски. Официални лица и местни жители сведоха глави пред делото на светеца като поднесоха венци и цветя на предполагаемия му гроб, който се намира в двора на църквата. Децата от вокална група „Медени звънчета“ към Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“ изпълниха песни. Днешното събитие е по повод Въздвижение на Светия кръст Господен (Кръстовден)

14 септември е определен като Ден на св. Паисий Хилендарски с решение на Общинския съвет в Самоков от 2019 година.

Литературоведът Иван Ненов каза, че Паисий е изцяло самоковец, защото в „История славянобългарска“ е казал, че тръгва от Самоковска епархия – там, където се намира управлението на църквата.

Заместник-кметът Венета Галева отбеляза, че на днешния ден се прекланяме пред делото на свети Паисий Хилендарски – будителят, който запалва искрата на самосъзнанието на българина.

По думите на архиерейския наместник на Самоковската духовна околия, ставрофорен иконом Михаил Колев Паисий Хилендарски ще остане завинаги свързан със Самоковската епархия. Той каза, че епархия е имало три века и половина на територия, на която днес се намират две или три административни области. Ставрофорен иконом Михаил Колев припомни, че в основата на българска история винаги стоят духовниците, онези синове, израснали от недрата на нашия народ, които успяват в себе си да примирят и последват любов към родината и любовта към вярата и Бога.

На 19 юни в самоковския храм също бе почетена паметта на Паисий Хилендарски.

Тази година се навършиха 303 години от рождението на св. преподобни Паисий Хилендарски и 263 години от написването на неговата „История славянобългарска“. Символичният му гроб е изграден по повод 250-годишнината от написването на неговия труд в двора на църквата. В храма са били гробовете на видни обитатели на Самоков като Захарий Зограф, Захари Хаджигюров и други. Днес е запазен само гробът на последния самоковски митрополит Доситей. При строежа на къща, източно от днешната черковна ограда, е открит гроб, в който е намерен медальон с изписано името Паисий. Тази находка, заедно с бележка от кондиката на Хилендарския манастир от 3 юли 1798 г. направиха този гроб основен претендент за мястото, където е намерил последен покой Паисий Хилендарски, припомниха за БТА от пресцентъра на Община Самоков.