Патриарх Даниил призова миряните да живеят в радостта от Рождество Богородично

Снимка: Никола Узунов/БТА (ЕВ)
София,  
08.09.2025 09:46
 (БТА)

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова миряните да живеят в радостта от днешния празник - Рождество Богородично. Днес той отслужва света литургия в столичния храм „Рождество Богородично“, кв. „Лагера“.

„Днес Светата православна църква пее „Твоето раждане Богородице, възвести радост за цялата вселена." Църквата пее тази радост, която днес виждаме, че действително е радост за цялата вселена", каза патриарх Даниил пред журналисти.

„Ако се замислим как получихме тази велика радост, отговорът е: Посредством велика вяра, търпение, велико упование в Бога, чистота, молитва и милосърдие. Това е пътят да усвоим радостта и да живеем в нея и днес, защото Богородица донесе радост за света. Ако тази радост липсва в нас, трябва да се запитаме дали имаме вярата", каза още патриарх Даниил.

