Фестивал в Нова Загора представя съвременна интерпретация на шевицата, нейната символика и смисъл

Нова Загора е домакин на Седмия фестивал на шевицата, който на 6 и 7 септември събира ценители на българската везба от цялата страна. Под мотото „Елбетица, олътарѣ и чудото на живота“ събитието представя както автентични образци на народното творчество, така и техните съвременни приложения в облеклото, аксесоарите и предметите от бита.

„Приложението всъщност може да бъде много широко в нашето съвремие, защото всеки един, който открива паметта, заложена в нея, започва да усеща и връзката с предците си, със своя корен,“ каза за БТА Славян Стоянов, организатор на Фестивала на шевицата. „В съвремието различни хора намират по различен начин приложение в артикулите, които предлагат. Естествено, в съвременната дреха шевицата не може да се приложи по начина, по който се прилага в старото облекло. Моето лично мнение е, че трябва да се използват автентични модели на мотиви от шевици. Иначе дизайнът на подредбата трябва да бъде съобразен с дизайна на самото облекло. Там решава самият дизайнер.“

Стоянов припомни, че в традиционната носия най-важните места за шевици са полите, краят на ръкавите и пазвата – части, които често остават скрити. „Затова в съвременната дреха, в която се прилага шевица, тя намира естествено със символиката си също смисъл, но там дизайнерът има решение как да я разположи,“ обясни той. Днес мотиви от шевици могат да се видят не само върху дрехи, но и върху бижута, чанти, колани и дори обувки. „Това е вече решение на самия човек, който е вдъхновен от шевицата,“ добави той, подчертавайки и мястото ѝ в дома, където символиката ѝ хармонизира пространството.

Богатото въображение на съвременните творци намира начин да вплете шевицата във всевъзможни предмети – от покривки, украси и сувенири, до албуми, часовници и гоблени с пожелания. „На всичко в бита може да се направи бродерия, стига да имате желание, търпение и умение, за да монтирате,“ разказа пред репортер на БТА Станка Николова от Елхово, която се занимава с ръчна везба от дете. „Според мен бродирането е най-лесната част, особено при бижутата и гривните. Не че монтирането е трудно, но е времеемко и иска много търпение. В последно време започнах да правя и гоблени с пожелание – битов мотив с послание към семейство или към младо момиче, защото всяка шевица си има значение. Има значение за кого правите бродерията. Интересът се повишава и много хора започнаха да се занимават с това.“

В първия ден от фестивала - празничния 6 септември, посетителите видяха ревю на автентични носии, фолклорни изпълнения, лекции и търговско изложение.

Фестивалът продължава и днес с етно-фитнес занимание „Етно кардио“ в градската градина – съчетание на физическа активност и традиционни български ритми. През деня на сцената се изявяват нови фолклорни състави, които представят богатството на народните песни и танци от различни региони на България. За любителите на културните маршрути е организирана фотографска разходка до два от най-старите храма в града – „Св. Петка“ и „Успение Богородично“.

В програмата е включен и конкурс за съвременни интерпретации на шевици, който ще завърши с финална изложба в читалището на село Загорци. Паралелно с основните събития е подредена „Алея на билките“, посветена на здравословния начин на живот и природната медицина.