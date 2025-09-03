Галерия Artmark открива есенния си сезон с артистичен диалог между Дило Дилов и Долорес Дилова

Столичната галерия Artmark открива есенния си сезон с изложбата „Дило Дилов – Долорес Дилова. Баща. Дъщеря. Художници“ – артистичен диалог между две поколения. Представянето на експозицията ще се състои от 18.00 ч. и включва 60 произведения от частната колекция на семейството, повечето от които ще бъдат показани за първи път, съобщават от екипа на галерията.

„Събирайки творчеството на Долорес Дилова и Дило Дилов, тази изложба разкрива едновременно приемственост и диалог - между поколенията, между личната памет и обществената история, между два различни, но дълбоко свързани артистични гласа. Техните творби носят интимност, вкоренена в семейството, но същевременно се отварят към по-широкия наратив на българското изкуство. Моята роля като куратор е да създам пространство, където тези резонанси могат да бъдат усетени и споделени", казва кураторът доц. Сузана Николова.

С тази изложба Artmark за пореден път потвърждава ангажимента си към културната динамика в страната, като предоставя на публиката достъп до безценно художествено наследство и преживяване, което резонира отвъд стените на галерията. В партньорство с държавни музеи и водещи културни институции, Artmark продължава да съхранява и популяризира българското изкуство, като същевременно насърчава нови форми на културен диалог, пишат още от екипа на галерията.

Експозицията може да бъде разгледана до 23 септември.

Дило Дилов (1914–2000) е уважаван български художник, известен със своите лирични пейзажи и богато текстурирани фигуративни произведения. С кариера, обхващаща няколко десетилетия, той развива разпознаваем визуален език, вкоренен в традицията, но белязан от дълбоко индивидуален подход към цвета и формата.

Долорес Дилова продължава тази творческа линия със свой собствен отличителен глас. Работейки между живопис и рисунка, нейното изкуство изследва емоционалния пейзаж на съвременния живот с яснота и нюанс. В допълнение към самостоятелната си практика, тя е активно ангажирана в културната сцена като член на Съюза на българските художници.

/ЕМС/