Осем художници участват в пленер по живопис, посветен на Деня на Хасково

Художници от Хасково и различни краища на страната участват в традиционния национален пленер по живопис, посветен на празника на града – 8 септември. Домакини и организатори на инициативата са Община Хасково и Сдружение „Дружество на хасковските художници“. Тази година пленерът се провежда край язовир „Клокотница“.

За 2025 г. темата е „Хасково – цветна палитра“. „Аналогията е с пъстротата на града, с това, че той е изключително отворен към културни събития от всякакъв характер“, сподели заместник-кметът на Хасково Мария Вълчева, която днес посети художниците в тяхната творческа атмосфера, за да ги поздрави и благодари за участието им.

За първи път в пленера участва д-р Мария Райчева. Тя разказа, че при първата си разходка из централната част на Хасково е била силно впечатлена от възстановената кула на площад „Атлантически“, създадена по образец на наблюдателната кула от началото на миналия век, която тогава се е намирала в покрайнините на града.

Подготвяйки се за форума, Райчева е проучвала и стари снимки на площад „Свобода“, които също вдъхновяват нейна творба. „Рисувам градския площад така, както е изглеждал в началото на миналия век. При разходката си видях, че днешният площад е доста по-различен – някои сгради вече липсват, но архитектурата му е впечатляваща. Със сигурност тази картина ще бъде част от изложбата“, допълни художничката.

Заедно с нейните платна, творби на Мариана Маринова, Костадинка Измирлиева, доц. Николай Алексиев, Надежда Стойнева, Диана Вълчева, Златка Добрева и Борислав Данев ще пресъздадат багрите на Хасково и ще бъдат представени на изложба. Експозицията ще бъде открита на 1 септември в галерия „Форум“ и ще посрещне жителите и гостите на града в празничната седмица.

„Всяка година творбите от този пленер са изключително стойностни и интересни“, подчерта заместник-кметът Мария Вълчева. Тя припомни, че вече трета поредна година, вдъхновени от работата на утвърдените художници, и децата от художествените школи в града ще се включат със свои платна по темата „Хасково – цветна палитра“ в рамките на мини пленер.